Свежий рейтинг: десятка самых популярных смартфонов апреля
Компания Counterpoint Technology Market Research представила рейтинг десяти самых популярных смартфонов по итогам апреля этого года. Тройка популярнейших аппаратов представлена исключительно устройствами Apple.
Тройка лидеров
На первом месте в списке находится iPhone 13 с долей около 5,5% в общем объеме продаж смартфонов. Далее следует iPhone 13 Pro Max с результатом 3,4%. Закрывает список лидеров iPhone 13 Pro с частой близкой к 1,8%.
Не пропустите Какая печальная новость: россияне не могут активировать смартфоны Samsung, ввезенные параллельным импортом
Остальные позиции
На четвертой позиции находится еще один аппарат Apple – iPhone 12, доля которого составила 1,6%. Модель iPhone SE 2022 расположилась на седьмой строчке с 1,4% рынка.
Четыре смартфона в апрельском рейтинге Counterpoint разработаны компанией Samsung. Это модели Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13, Galaxy A03 Core и Galaxy A53 5G, занявшие соответственно пятое, шестое, восьмое и девятое места. Доли этих устройств составили примерно 1,5%, 1,4%, 1,4% и 1,3%.
Замыкает десятку аппарат Redmi Note 11 LTE, созданный китайской компанией Xiaomi. На него в апреле пришлось около 1,1% в общем объеме реализации смартфонов.
Самые популярные смартфоны апреля 2022 года / Скриншот
Рынок мобильных устройств и планшетов нечасто радует оригинальными гаджетами. Однако иногда получается действительно интересное устройство, которое может удивить и зачастую это случается именно в Китае. Так, в поднебесной анонсировали откровенно необычный смартфон с физической клавиатурой, внешне напоминающий старую добрую "трубку".
Читайте на сайте ViewSonic представила вогнутый игровой монитор VX2418C с частотой обновления 165 Гц
Несмотря на то, что смартфон похож на кнопочный телефон, он имеет вполне серьезные технические характеристики и полноценную Android 12 прямо из коробки. К тому же, здесь есть сенсорный экран. А еще устройство может похвастаться, пожалуй, самым необычным расположением передней камеры, которое вы могли видеть. Подробнее о Duoqin F22 Pro читайте в нашем материале.