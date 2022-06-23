Тройка лидеров

На первом месте в списке находится iPhone 13 с долей около 5,5% в общем объеме продаж смартфонов. Далее следует iPhone 13 Pro Max с результатом 3,4%. Закрывает список лидеров iPhone 13 Pro с частой близкой к 1,8%.

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Остальные позиции

На четвертой позиции находится еще один аппарат Apple – iPhone 12, доля которого составила 1,6%. Модель iPhone SE 2022 расположилась на седьмой строчке с 1,4% рынка.

Четыре смартфона в апрельском рейтинге Counterpoint разработаны компанией Samsung. Это модели Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13, Galaxy A03 Core и Galaxy A53 5G, занявшие соответственно пятое, шестое, восьмое и девятое места. Доли этих устройств составили примерно 1,5%, 1,4%, 1,4% и 1,3%.

Замыкает десятку аппарат Redmi Note 11 LTE, созданный китайской компанией Xiaomi. На него в апреле пришлось около 1,1% в общем объеме реализации смартфонов.



Самые популярные смартфоны апреля 2022 года / Скриншот

Рынок мобильных устройств и планшетов нечасто радует оригинальными гаджетами. Однако иногда получается действительно интересное устройство, которое может удивить и зачастую это случается именно в Китае. Так, в поднебесной анонсировали откровенно необычный смартфон с физической клавиатурой, внешне напоминающий старую добрую "трубку".

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Несмотря на то, что смартфон похож на кнопочный телефон, он имеет вполне серьезные технические характеристики и полноценную Android 12 прямо из коробки. К тому же, здесь есть сенсорный экран. А еще устройство может похвастаться, пожалуй, самым необычным расположением передней камеры, которое вы могли видеть. Подробнее о Duoqin F22 Pro читайте в нашем материале.