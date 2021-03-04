Подборка свежих фотографий Марса с китайского зонда "Тяньвень-1"
Китайский зонд "Тяньвень-1" сейчас находится на орбите Марса продолжая исследовать поверхность Красной планеты. И теперь мы можем увидеть новые изображения Марса, которые Китайское космическое агентство (CNSA) публикует на своем сайте.
Источник:CNSA
Аппарат сделал несколько черно-белых фотографий поверхности Марса с высоты от 330 до 350 километров над поверхностью планеты. На них изображены кратеры, песчаные дюны и горные хребты планеты.
Интересно SpaceX запустила ракету Falcon 9 с очередной партией спутников Starlink: смотрите видео
Фото поверхности Марса сделанные зондом "Тяньвень-1"
Черно-белая фотография Марса, сделанная аппаратом "Тяньвень-1" / Фото CNSA
Фото кратеров на поверхности Марса / Фото CNSA
На цветном снимке снят северный полюс Марса. Высота, с которой сделано последнее фото, не уточняется.
Цветное фото северного полюса Марса / Фото CNSA
Китайская миссия на Марс
"Тяньвень-1", первая китайская независимая миссия на Марс. Аппарат был запущен 23 июля тяжелой ракетой с космического стартового центра "Вэньчан" в провинции Хайнань. Аппарат пролетел 224 дня и преодолел 475 миллионов километров.
Зонд состоит из двух основных частей – орбитальной и посадочной капсулы. Сейчас зонд вышел на опорную орбиту вокруг Марса и будет находиться на ней примерно три месяца исследуя поверхность планеты. После этого спусковая капсула должна совершить посадку на Красную планету.
- Ранее зонд Hope Объединенных Арабских Эмиратов уже присылал фото Марса, на котором очень хорошо видно планету. Посмотреть его и больше узнать о миссии можно по этой ссылке.
- Также напомним, что на поверхность Марса недавно высадился аппарат США Perseverance, который сейчас готовится к активному исследованию поверхности планеты в кратере Иезерово. Впрочем апарт уже успел отправить несколько тысяч фото и впечатляющую панораму Марса на Землю.
- Кроме того, есть целое видео спуска аппарата Perseverance и его посадки на Марс, а также впервые записаны на полноценный микрофон звуки с поверхности Марса, такое пропускать не стоит.
Поделиться новостью