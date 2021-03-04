Китайский зонд "Тяньвень-1" сейчас находится на орбите Марса продолжая исследовать поверхность Красной планеты. И теперь мы можем увидеть новые изображения Марса, которые Китайское космическое агентство (CNSA) публикует на своем сайте.

Аппарат сделал несколько черно-белых фотографий поверхности Марса с высоты от 330 до 350 километров над поверхностью планеты. На них изображены кратеры, песчаные дюны и горные хребты планеты.

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Фото поверхности Марса сделанные зондом "Тяньвень-1"



Черно-белая фотография Марса, сделанная аппаратом "Тяньвень-1" / Фото CNSA



Фото кратеров на поверхности Марса / Фото CNSA

На цветном снимке снят северный полюс Марса. Высота, с которой сделано последнее фото, не уточняется.



Цветное фото северного полюса Марса / Фото CNSA

Китайская миссия на Марс

"Тяньвень-1", первая китайская независимая миссия на Марс. Аппарат был запущен 23 июля тяжелой ракетой с космического стартового центра "Вэньчан" в провинции Хайнань. Аппарат пролетел 224 дня и преодолел 475 миллионов километров.

Зонд состоит из двух основных частей – орбитальной и посадочной капсулы. Сейчас зонд вышел на опорную орбиту вокруг Марса и будет находиться на ней примерно три месяца исследуя поверхность планеты. После этого спусковая капсула должна совершить посадку на Красную планету.