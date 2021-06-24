Умные светофоры сообщат как быстро двигаться, чтобы попасть в зеленую волну

24 июня 2021 , 09:03
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Источник:

Daily Mail

В Великобритании установят умные светофоры. Они будут подсказывать водителям, как быстро нужно двигаться, чтобы попасть в зеленую волну. Это поможет сократить вредные выбросы на 25 процентов.

Благодаря таким светофорам, необходимость останавливаться на красный свет может уйти в прошлое. Они будут регулировать движение транспорта таким образом, чтобы он приближался к следующему перекрестку на зеленый свет.

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Как это работает

Светофор взаимодействует с дисплеем на приборной панели аналогично спутниковой навигации и показывает, с какой нужно ехать скоростью.

Если же водитель все-таки застрял на красном светофоре, дисплей получает и отображает информацию о том, сколько времени осталось до следующего зеленого света.

Интеллектуальные светофоры способны передавать информацию автомобилям, оборудованным этой системой на расстоянии до километра.

Помощь экологии

  • Испытания Highways England показали, что выбросы увеличиваются, когда автомобили начинают движение.
  • За счет устранения ненужных остановок выбросы CO2 снизились на 27 процентов.
  • Исследователи сообщили, что наибольшее сокращение выбросов произошло в случае грузовых автомобилей, которые больше загрязняют воздух.

Использование технологий для оптимизации скорости транспортного средства на перекрестках дает возможность не только уменьшить количество загрязняющих веществ, в том числе выбросы углерода, но и улучшить впечатление водителей. Позволяя водителям регулировать скорость, это сводит к минимуму остановки на красный свет, уменьшая раздражение и экономя топливо,
– отметили исследователи.

Автор: Олександр Гайдамашко