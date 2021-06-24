Умные светофоры сообщат как быстро двигаться, чтобы попасть в зеленую волну

В Великобритании установят умные светофоры. Они будут подсказывать водителям, как быстро нужно двигаться, чтобы попасть в зеленую волну. Это поможет сократить вредные выбросы на 25 процентов.

Благодаря таким светофорам, необходимость останавливаться на красный свет может уйти в прошлое. Они будут регулировать движение транспорта таким образом, чтобы он приближался к следующему перекрестку на зеленый свет.

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Как это работает

Светофор взаимодействует с дисплеем на приборной панели аналогично спутниковой навигации и показывает, с какой нужно ехать скоростью.

Если же водитель все-таки застрял на красном светофоре, дисплей получает и отображает информацию о том, сколько времени осталось до следующего зеленого света.

Помощь экологии

Испытания Highways England показали, что выбросы увеличиваются, когда автомобили начинают движение.

За счет устранения ненужных остановок выбросы CO2 снизились на 27 процентов .

. Исследователи сообщили, что наибольшее сокращение выбросов произошло в случае грузовых автомобилей, которые больше загрязняют воздух.

способны передавать информацию автомобилям, оборудованным этой системой на расстоянии до километра.

Использование технологий для оптимизации скорости транспортного средства на перекрестках дает возможность не только уменьшить количество загрязняющих веществ, в том числе выбросы углерода, но и улучшить впечатление водителей. Позволяя водителям регулировать скорость, это сводит к минимуму остановки на красный свет, уменьшая раздражение и экономя топливо,

– отметили исследователи.