Благодаря таким светофорам, необходимость останавливаться на красный свет может уйти в прошлое. Они будут регулировать движение транспорта таким образом, чтобы он приближался к следующему перекрестку на зеленый свет.
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Как это работает
Светофор взаимодействует с дисплеем на приборной панели аналогично спутниковой навигации и показывает, с какой нужно ехать скоростью.
Если же водитель все-таки застрял на красном светофоре, дисплей получает и отображает информацию о том, сколько времени осталось до следующего зеленого света.
Помощь экологии
- Испытания Highways England показали, что выбросы увеличиваются, когда автомобили начинают движение.
- За счет устранения ненужных остановок выбросы CO2 снизились на 27 процентов.
- Исследователи сообщили, что наибольшее сокращение выбросов произошло в случае грузовых автомобилей, которые больше загрязняют воздух.
Использование технологий для оптимизации скорости транспортного средства на перекрестках дает возможность не только уменьшить количество загрязняющих веществ, в том числе выбросы углерода, но и улучшить впечатление водителей. Позволяя водителям регулировать скорость, это сводит к минимуму остановки на красный свет, уменьшая раздражение и экономя топливо,
– отметили исследователи.