Сверхзвуковой пассажирский самолет снова не полетит

Американский стартап Aerion Supersonic разрабатывал сверхзвуковой пассажирский самолет с 2004 года. Партнером стартапа был гигант Boeing. И все же 2021 год похоронил сверхзвуковые планы Aerion Supersonic.

История знает два серийных сверхзвуковых пассажирских самолета: советский Ту-144 и англо-французский "Конкорд". Оба показали, что сверхзвуковой пассажирский полет – идея не очень удачная. Ту-144 был проблемным и ненадежным. "Конкорд" находился в эксплуатации 27 лет, однако был убыточным – проект закрыли в 2003 году. Основные причины того, что предпочтение отдают классическим самолетам, а не сверхзвуковым – сложность эксплуатации и дороговизна.

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Рендер суперджета AS2 / Фото Aerion Supersonic

Из-за чего остановили проект сверхзвуковых самолетов Aerion Supersonic

Проблемы были те же, что и всегда: сложность в построении и дороговизна проекта.

И, если компания готова была преодолеть проблемы сложности, то недостаточная финансовая база таки погубила замысел.

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Внезапная остановка проекта произошла всего через два месяца после того, как компания обнародовала планы по созданию коммерческого авиалайнера AS3 на 50 пассажиров. На момент краха, 21 мая 2021 года, у компании было 93 заказа на AS2. Цена одного суперджета составляла 120 миллионов долларов.

Оказалось, что Aerion Supersonic не имеет необходимой суммы, чтобы сертифицировать суперджет для полетов и ввести его в эксплуатацию. В связи с этим компания обязуется вернуть средства, которые были ей выплачены за предзаказы AS2.

Будет ли Aerion Supersonic пытаться возродить проект в будущем – неизвестно.