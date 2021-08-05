Но ученые смогли решить и эту загадку. В новом исследовании ученые использовали данные с космического телескопа Spitzer, который недавно "вышел на пенсию". Ученые обнаружили 5 сверхновых звезд, которые были невидимы в оптическом диапазоне, но телескоп смог зафиксировать их в инфракрасном диапазоне. Это показалось странным, ведь взрыв сверхновой – это одно из самых ярких событий во Вселенной. Так как же умирающие звезды смогли спрятаться от пытливого взгляда ученых?

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Одна из обнаруженных сверхновых, которая расположена в галактике Arp 148 / Фото NASA

Как сверхновые прячутся от ученых

Пыль может показаться вам неудобством, когда дома идет уборка. Для астрономов пыль оказалась куда большей проблемой, ведь именно она скрывала от нас многочисленные сверхновые звезды.

Но Spitzer наблюдал Вселенную не в оптическом диапазоне. Инфракрасные волны, которые видит космический телескоп, смогли преодолеть завесы из газа и пыли, которые укутывали далекие галактики. Именно инфракрасное излучение помогло ученым увидеть невидимые взрывы в других галактиках.

Обработав имеющуюся информацию, ученые поняли, что количество взрывающихся звезд совпадает с расчетами астрофизиков.

Результаты "Спитцера" показывают, что оптические обзоры неба, на которые мы долгое время полагались для обнаружения сверхновых, пропускают до половины взрывов, происходящих во Вселенной,

– говорит автор исследования Ори Фокс.

Также ученый замечает, что рад тому, что количество взрывов сверхновых звезд "статистически соответствует теоретическим прогнозам". Проблема "несоответствия сверхновых" была решена.

Космический телескоп Spitzer, информацией которого воспользовались ученые, закончил свою работу в 2020 году. С 2003 года благодаря ему были сделаны многочисленные открытия, включая обнаружение планетарной системы TRAPPIST-1.

В честь телескопа в NASA разработали постер, который вы можете загрузить по ссылке.



Постер NASA Spitzer / Фото NASA