Сверхнизкочастотные гравитационные волны помогут понять развитие ранней Вселенной

Гравитационные волны были предсказаны довольно давно, еще Общей Теорией Относительности. Но зафиксировать их удалось лишь в 2016 году. С тех пор среди астрофизиков начался своеобразный бум в области исследования самих гравитационных волн и интерпретации причин их появления.

Гравитационные волны – это возмущения ткани пространства-времени. Они возникают, например, при слиянии двух черных дыр или черной дыры и нейтронной звезды. Эти процессы влияют на пространство-время словно камень, брошенный в воду – он вызывает волны на поверхности жидкости. После 2016 года ученые фиксировали достаточно много гравитационных волн на разных частотах. Но возмущения пространства-времени на сверхнизких "наногерцовых" частотах обнаружить до сих пор не удалось.

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Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) / Фото Википедии

"Наногерцовые" гравитационные волны

Ученые из Института гравитационно-волновой астрономии Университета Бирмингема пока не уверены, что именно может быть причиной появления сверхнизкочастотных гравитационных волн. Предполагается, что их могут порождать популяции сверхмассивных черных дыр в центре галактик, которые сливаются. Если черные дыры тоже объединятся в процессе слияния галактик, то могут возникнуть именно такие волны в ткани пространства-времени.

Также волны наногерцового диапазона могут "рассказать" нам о истории Вселенной до образования галактик и черных дыр, ведь они могли возникнуть сразу после Большого взрыва.

Обнаружение сверхнизкочастотных гравитационных волн требует дальнейших исследований и сверхчувствительной техники. Также ученые попытаются обнаружить неуловимые волны с помощью наблюдений за миллисекундными пульсарами. Время сигнала от такого объекта всегда стабильное, а гравитационные волны могут нарушить эту стабильность.