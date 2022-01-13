Черная дыра Стрелец A* (Sagittarius A*, Sgr A*) расположена в центре Млечного Пути и имеет массу, составляющую около 4,3 миллиона масс Солнца. Ученые "любят" этот компактный объект, ведь Стрелец А* позволяет хорошенько себя рассмотреть. Мы можем увидеть, как несколько звезд вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры (СМЧД), можем рассмотреть другие детали и с безопасного расстояния изучать загадки объекта.

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Черная дыра в центре Галактики: смотрите видео

Хаотичность и непредсказуемость

Научная группа исследовала черную дыру в центре Галактики, проанализировав данные за 15 лет наблюдений за Стрельцом А*. Объект является мощным источником гамма-, радио- и рентгеновского излучения. Поэтому наблюдения в этих диапазонах ведутся постоянно.

Оказалось, что СМЧД вспыхивает почти каждый день, излучая в эти моменты еще мощнее, чем обычно. Ученые решили узнать причины таких вспышек. Оказалось, что наибольшая интенсивность черной дыры наблюдалась в 2006 – 2008 годах. Но в следующие четыре года произошел резкий спад активности. После 2012 года частота вспышек снова растет.

Несмотря на то, что научная команда получила данные за 15 лет наблюдений, какую-то закономерность в активности выявить пока не удалось. Это больше похоже на то, что вспышки происходят достаточно хаотично и непредсказуемо. Вероятная причина роста активности – моменты, когда рядом с компактным объектом проходит звезда или газовое облако – тогда материал этих объектов буквально падает на черную дыру, вызывая вспышки в разных диапазонах. Однако эту гипотезу пока не удалось подтвердить.