Идея о том, что где-то в галактике существует разумная внеземная жизнь зародилась давно. И эта идея "проросла" в виде многочисленных фильмов и книг. Но беспокоит она и ученых, которые тщательно ищут свидетельства наличия жизни на других планетах. На этот раз они использовали массив радиотелескопов Murchison Wide field Array (MWA), чтобы найти техносигнатуры в центре Молочного пути, которые бы свидетельствовали о существовании разумной цивилизации.

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Простая схема Галактики в разрезе / Фото Phys

Подробнее об исследовании

Поиск сигналов, которые гипотетически имели искусственное происхождение, велся в диапазоне 155 мегагерц в направлении галактического центра. Этот сектор небесной сферы выбрали потому, что в поле зрения MWA попадало больше звезд. Также, согласно предварительным моделированиям, именно вокруг центра Млечного Пути (в пределах 3 200 мировых лет) могут быть наилучшие условия для зарождения жизни.

Всего с помощью Murchison Widefield Array было проведено семь часов наблюдений в течение двух дней. Ученые попытались получить техносигнатури с какой-то из 144 звездных систем, которые имеют экзопланеты и попадали в "поле зрения" MWA. Однако, как и во время предыдущих раз, наблюдения не принесли положительных результатов. Конечно, это не означает, что жизни не существует:

Может оказаться, что жизнь существует, но еще недостаточно развита, чтобы пользоваться радиоволнами.

Или же эти радиоволны еще не достигли Земли.

А может оказаться, что мы – самая технологичная раса Галактики.

Существует и банальное объяснение – в направлении наблюдений действительно нет разумной жизни.

Ученые также планируют таким образом исследовать шаровые звездные скопления. Хотя они и не так перспективны, – ведь в шаровых скоплениях плотность звезд слишком высока, и условиям для понятной нам жизни возникнуть труднее, – но ученые все равно хотят проверить эти объекты.