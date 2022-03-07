Итальянские ученые создали первую модель слияния двойных нейтронных звезд на основе теорий вне Общей теории относительности (ОТО). Если она подтвердится на основе реальных астрономических данных, загадка темной энергии может быть раскрыта.

Астрофизики из исследовательского института СИССА решили выяснить, реальна ли темная энергия, можно ли ее интерпретировать как нарушение нашего понимания гравитации.

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Существование темной энергии может быть только иллюзией. Ускорение расширения Вселенной может быть вызвано еще неизвестными модификациями ОТО, чем-то вроде "темной гравитации",

– сказал Энрико Барауссе, главный исследователь.

Слияние нейтронных звезд открывает уникальную возможность проверки этой гипотезы, потому что гравитация вокруг них достигает экстремальных значений – это самые плотные звезды, какие только бывают. Их радиус обычно всего в десяток километров, но масса может вдвое превышать массу Солнца.

Новая модель итальянских учёных

Итальянские ученые провели первое моделирование слияния двойных нейтронных звезд в условиях теории модифицированной гравитации. Это очень сложный тип моделирования из-за нелинейной природы проблемы. Оно требует значительных вычислительных усилий – месяцев работы суперкомпьютеров – и новых математических расчетов.

Полученный результат позволил сравнить общее отношение с модифицированным. К своему удивлению, ученые обнаружили, что гипотеза "темной гравитации" объясняет данные интерферометров LIGO и Virgo, полученные в ходе последнего столкновения двойных нейтронных звезд, так же хорошо, как ОТО.

Несмотря на то, что разница между этими двумя теориями едва уловима, их можно точно сравнить с помощью гравитационных интерферометров следующего поколения. Это означает, что появится шанс провести разницу между темной энергией и темной гравитацией с помощью гравитационных волн.