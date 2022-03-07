Астрофизики из исследовательского института СИССА решили выяснить, реальна ли темная энергия, можно ли ее интерпретировать как нарушение нашего понимания гравитации.

По теме В атмосфере экзопланеты обнаружили металлические облака и дождь из сапфиров

Существование темной энергии может быть только иллюзией. Ускорение расширения Вселенной может быть вызвано еще неизвестными модификациями ОТО, чем-то вроде "темной гравитации",

– сказал Энрико Барауссе, главный исследователь.

Слияние нейтронных звезд открывает уникальную возможность проверки этой гипотезы, потому что гравитация вокруг них достигает экстремальных значений – это самые плотные звезды, какие только бывают. Их радиус обычно всего в десяток километров, но масса может вдвое превышать массу Солнца.

Новая модель итальянских учёных

Итальянские ученые провели первое моделирование слияния двойных нейтронных звезд в условиях теории модифицированной гравитации. Это очень сложный тип моделирования из-за нелинейной природы проблемы. Оно требует значительных вычислительных усилий – месяцев работы суперкомпьютеров – и новых математических расчетов.

Полученный результат позволил сравнить общее отношение с модифицированным. К своему удивлению, ученые обнаружили, что гипотеза "темной гравитации" объясняет данные интерферометров LIGO и Virgo, полученные в ходе последнего столкновения двойных нейтронных звезд, так же хорошо, как ОТО.

Несмотря на то, что разница между этими двумя теориями едва уловима, их можно точно сравнить с помощью гравитационных интерферометров следующего поколения. Это означает, что появится шанс провести разницу между темной энергией и темной гравитацией с помощью гравитационных волн.