Астрофизики из исследовательского института СИССА решили выяснить, реальна ли темная энергия, можно ли ее интерпретировать как нарушение нашего понимания гравитации.
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Существование темной энергии может быть только иллюзией. Ускорение расширения Вселенной может быть вызвано еще неизвестными модификациями ОТО, чем-то вроде "темной гравитации",
– сказал Энрико Барауссе, главный исследователь.
Слияние нейтронных звезд открывает уникальную возможность проверки этой гипотезы, потому что гравитация вокруг них достигает экстремальных значений – это самые плотные звезды, какие только бывают. Их радиус обычно всего в десяток километров, но масса может вдвое превышать массу Солнца.
Новая модель итальянских учёных
Итальянские ученые провели первое моделирование слияния двойных нейтронных звезд в условиях теории модифицированной гравитации. Это очень сложный тип моделирования из-за нелинейной природы проблемы. Оно требует значительных вычислительных усилий – месяцев работы суперкомпьютеров – и новых математических расчетов.
Полученный результат позволил сравнить общее отношение с модифицированным. К своему удивлению, ученые обнаружили, что гипотеза "темной гравитации" объясняет данные интерферометров LIGO и Virgo, полученные в ходе последнего столкновения двойных нейтронных звезд, так же хорошо, как ОТО.
Несмотря на то, что разница между этими двумя теориями едва уловима, их можно точно сравнить с помощью гравитационных интерферометров следующего поколения. Это означает, что появится шанс провести разницу между темной энергией и темной гравитацией с помощью гравитационных волн.