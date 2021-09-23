Новинки не сильно отличаются в плане дизайна, однако предлагают разные характеристики. В итоге это повлияло и на цены.
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Microsoft Surface Pro 8
- Благодаря новым процессорам Intel Core i5-1135g7 или i7-1185g7, как обещает Microsoft, гаджеты стали вдвое быстрее.
- Для бизнес-пользователей доступен вариант с Core i3-1115g4.
- Объем постоянной памяти от 128 гигабайтов до 1 терабайта.
- Пользователи сами могут заменить SSD — к нему обеспечен простой доступ, как и в предыдущей модели.
- С оперативной памятью такую операцию провернуть не получится, однако компания предлагает хороший выбор: 8, 16 и 32 гигабайта.
- Surface Pro 8 получил 13-дюймовый экран с уменьшенными рамками. Габариты практически не изменились по сравнению с предшественником, у которого дисплей был с меньшей диагональю.
- Экран поддерживает обновление до 120 Гц и имеет разрешение 2880х1920 пикселей.
- В наборе функций есть фронтальная камера с поддержкой записи видео Full HD, 10-мегапиксельная основная камера, два микрофона, 2-ваттные динамики с поддержкой Dolby Atmos.
Microsoft Surface Pro 8 в черном и белом цветах / Фото Microsoft
- Планшет получил два порта USB-C, которые подключены к интерфейсу Thunderbolt 4. Через них, например, можно подключить дискретную видеокарту, дополнительные мониторы или другие типы портов и разъемов через переходники.
- Восьмая версия работает до 16 часов на одном заряде.
- Зарядка от 0 до 80 процентов занимает чуть больше часа.
- Заявлена поддержка стилуса Surface Slim Pen 2.
- Габариты планшета — 287x208x9,3 миллиметра, вес – 889 граммов.
Цена и дата выпуска
Заказать планшет можно уже сейчас, но официальные продажи компания начнет с 5 октября.
За новинку попросят от 1 100 долларов.
Microsoft Surface Pro 8: видео
- Ключевое отличие новинки от предыдущего поколения этой серии — процессоры: если Surface Go 2 оснащался CPU Pentium Gold 4425Y и Core m3, то Surface Go 3 получил Pentium Gold 6500Y и Core i3-10100Y. Microsoft говорит, что за счет этого новинка быстрее предшественника примерно наполовину.
- Экран не претерпел никаких изменений: это такой же 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей.
- Без нововведений остались камеры, громкоговорители и даже габариты: 245x175x8,3 миллиметра. Вес – 544 грамма.
- Базовая модель планшета имеет 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта постоянной памяти.
- В старшей на базе Core i3-10100Y – 8 гигабайтов ОЗУ и 128 гигабайтов флеш-памяти.
- Для расширения памяти предусмотрен слот microSD, а для зарядки – порт USB-C.
- Время работы без подзарядки – примерно 13 часов.
Microsoft Surface Go 3 / Фото Microsoft
Цена и дата выпуска
Цены в США стартуют с отметки 400 долларов за 4/64 Гб и заканчиваются 630 долларами за 8/128 и Core i3.
Предзаказ доступен уже сейчас.
Microsoft Surface Go 3: видео