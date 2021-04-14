Дизайн Surface Laptop 4 практически не отличается от внешнего вида модели предыдущего поколения. Все версии станут доступны для покупки уже в этом месяце.

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Характеристики Surface Laptop 4

Старшая версия получила 15-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой разрешения 2496x1664 пикселей и соотношением сторон 3:2. Покупатели смогут выбирать между версиями с процессором Intel Core i7-1185g7 поколения Tiger Lake и AMD Ryzen 7 4980u прошлого поколения на архитектуре Zen 2.

Младшая версия имеет 13,5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением экрана 2256x1504 пикселей и соотношением сторон 3:2. Выбирать можно также между несколькими вариантами, построенными на базе чипов Intel и AMD, в том числе Core i7-1185g7 и Ryzen 7 4980u.

Surface Laptop 4 / Фото Microsoft

Производитель заявляет, что использование в Surface Laptop 4 новых процессоров позволило обеспечить до 70 процентов больше производительности по сравнению с моделями предыдущего поколения, а также увеличить время автономной работы.

13,5-дюймовая версия с AMD – до 19 часов автономной работы,

13,5-дюймовая версия с чипом Intel – до 17 часов непрерывной работы,

Для 15-дюймовой версии с AMD заявлено 17,5 часа работы,

Версия на 15 дюймов с чипом Intel – до 16,5 часа.

Все версии ноутбука на Intel обладают графикой Intel Iris Xe, а в случае AMD – Radeon Graphics. Surface Laptop 4 с процессором от Intel поддерживает установку до 32 гигабайт оперативной памяти LPDDR4x, а версии с чипом от AMD, до 16 гигабайт ОЗУ. Что касается накопителя, то модели на Intel предлагают внутреннее хранилище объемом до 1 терабайта, а версии с AMD — до 512 гигабайт.

В остальном Surface Laptop 4 похож на модель предыдущего поколения. В конструкции предусмотрены порты USB Type-C, USB Type-A, разъем для подключения наушников и интерфейс Microsoft Surface Connect для подключения зарядки. Поддержка Thunderbolt по-прежнему отсутствует, а твердотельный накопитель M.2 NVMe по-прежнему можно легко извлечь из слота на тыльной стороне устройства.

Смотрите короткую презентацию ноутбуков: видео

Цена и когда ждать

Surface Laptop 4 уже 15 апреля поступит в продажу на территории США, Канады и Японии по цене от 999 долларов за модель на процессоре AMD и от 1299 долларов за версии с Intel. Разница в цене обусловлена в том числе тем, что Microsoft использовала в ноутбуках процессоры AMD прошлого поколения.