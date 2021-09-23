Surface Duo 2: новый складной смартфон от Microsoft со Snapdragon 888

В отличие от нынешнего хита Samsung Galaxy Z Fold2, новинка от Microsoft имеет два отдельных экрана, объединенных шарнирами, а не один гибкий. Это имеет свои преимущества и особенности функционирования. Рассказываем, что интересного в нынешнем обновлении Surface Duo.

У смартфона также нет внешнего дисплея. А в разложенном состоянии гаджет своими размерами весьма похож на книгу.

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Характеристики Surface Duo 2

Экраны Surface Duo 2 представлены матрицами AMOLED диагональю 5,8 дюйма.

Разрешение 1892х1344 пикселей.

Максимальная частота обновления 90 Гц.

Максимальная яркость – 800 нит.

У разложенного экрана 2688х1892 пикселей на 8,3 дюйма.

За защиту отвечает крепкое закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

Surface Duo 2 / Фото Microsoft

С внутренней стороны у экранов есть небольшой изгиб. Когда смартфон сложен, эта область используется для отображения различных уведомлений и индикатора зарядки.

Панель уведомлений Surface Duo 2 / Фото Microsoft

Сердце смартфона это Qualcomm Snapdragon 888. Как с ним смогла справиться компания, покажет время, ведь этот процессор получился не самым удачным в плане нагрева.

На борту 8 гигабайт ОЗУ нового стандарта LPDDR5 и 128, 256 или 512 гигабайт постоянной памяти . О расширении с помощью карт памяти ничего не упоминается. Вероятно, такая возможность отсутствует.

. О расширении с помощью карт памяти ничего не упоминается. Вероятно, такая возможность отсутствует. Камер три. Основная на 12 мегапикселей с диафрагмой F/1.7, телеобъектив также на 12 мегапикселей и широкоугольный на 16 мегапикселей. Доступна запись видео в качестве 4К со скоростью 60 кадров в секунду и Full HD со скоростью 240 кадров.

Батарея на 4450 mAh поддерживает зарядку мощностью 23 Вт. Зарядного устройства в комплекте нет.

Surface Duo 2 / Фото Microsoft

Surface Duo 2 поддерживает стилус Surface Slim Pen 2 с магнитным креплением.

Работает смартфон на Android 11.

Цена

За Surface Duo 2 просят 1 500 долларов. Предварительные заказы уже принимают.