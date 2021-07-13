Руководитель Samsung Electro-Mechanics сообщил, что компания разрабатывает метаобъектив (metalens), также известный как суперобъектив. На его поверхности есть наночастицы, которые позволяют преломлять свет. Принцип работы аналогичен линзе Френеля, при этом она намного тоньше.

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Что известно о технологии

Что такое линза Френеля

Это линза, на поверхности которой имеются отдельные концентрические круги небольшой толщины, каждый из которых обеспечивает такое же преломление света, как и аналогичная часть обычной линзы. Преимуществом конструкции является малая толщина и вес.



Линза Френеля в разрезе рядом с обычной линзой / Фото Википедия

В Samsung заявили, что их технология с наночастицами позволяет делать объективы смартфонов намного тоньше, чем сегодняшние. Вероятно, данная разработка лишена недостатков линзы Френеля. Когда она достигнет стадии коммерциализации и станет доступна производителям, те смогут уменьшить толщину смартфонов или отказаться от выступа блока камеры.

На конференции Nano Korea 2021 в Сеуле старший вице-президент и директор Института корпоративных исследований Samsung Electronics Ли Ши-в заявил, что компания изучает метод нанесения наночастиц на объективы и пытается запустить эту технологию в производство.

Он также прокомментировал успехи компании в создании многослойных керамических конденсаторов (MLCC). По его словам, компания считает, что им необходимо изучать наноструктуры, чтобы сделать конденсаторы тоньше.

Толщина суперобъективов составляет от сотен нанометров до микрометров. Таким образом, они намного тоньше и легче современных решений.