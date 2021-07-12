Самая дорогая видеоигра в истории: картридж Super Mario 64 продали за бешеную сумму

Нередко цены на игры для старых консолей достигают безумных цифр. Еще и слишком, если речь идет об уникальных копии игр. Коллекционеры скупают редкие экземпляры картриджей, не считаясь с затратами. И если буквально несколько месяцев назад счет шел на сотни тысяч долларов, то теперь ставки существенно выросли.

Буквально пару дней назад человечество поставило очередной рекорд – 9 июля игру The Legend of Zelda для восьмибитным консоли Nintendo NES продана за невероятную сумму в 870 тысяч долларов. Рекорд продержался очень недолго.

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Новый рекорд и самая дорогая видеоигра в истории

Только два дня спустя запечатанный картридж для консоли Nintendo 64 – Super Mario 64 продали за впечатляющие 1 560 000 долларов на аукционе Heritage Auctions. Таким образом, прежний ценовой рекорд побит почти вдвое.



Упакованный картридж с игрой Super Mario 64 / Фото The Verge

Интересно, что в свое время это была одна из самых массовых видеоигр, по некоторым данным, всего продано более чем 11 миллионов копий. Однако коллекционных упакованных экземпляров осталось не так много.

В целом за последние 12 месяцев цены на коллекционные игры росли быстрыми темпами. Вот ТОП самых дорогих в истории видеоигр.

10 июля 2020 года – копия Super Mario Bros. продана за 114 тысяч долларов.

продана за 23 ноября 2020 года – копия Super Mario Bros . 3 продана за 156 тысяч долларов.

. 3 продана за 2 апреля 2021 года копия Super Mario Bros . продана за 660 тысяч долларов.

. продана за 9 июля 2021 года – копия The Legend of Zelda продана за 870 тысяч долларов.

продана за 11 июля 2021 года – копия Super Mario 64 продана за 1 560 000 долларов.

Рынок коллекционной продукции и NFT меняется

Стоит отметить, что рынки коллекционной продукции остаются очень нестабильными. Хотя коллекционные карточки с покемонами тоже взлетели в цене на eBay, как сообщает издание The Verge, токены NFT последнее время, наоборот, дешевеют – уже никто не предлагает десятки миллионов долларов за цифровые активы сомнительной ценности.