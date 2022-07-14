Как сообщает 24 канал, в твиттере Илон Маск написал, что после произошедшего 12 июля инцидента ракета-носитель Super Heavy Booster 7 получила незначительные повреждения, по крайней мере так выглядит извне. Для более подробных выводов требуется анализ двигателей и систем ракеты.

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Как только был на месте испытаний ускорителя Super Heavy. Повреждения кажутся незначительными, но нам нужно осмотреть все двигатели,

– отчитался Маск.

Что произошло?

Во время испытаний ракету-носитель внезапно охватило пламя. Хотя пожар быстро преодолели, в результате инцидента площадка была закрыта в целях безопасности.

Последние проверки подтвердили, что сам ускоритель в порядке, и основное внимание будет уделено проверке двигателей. При необходимости возможна их замена.

Взрыв Booster 7 во время испытаний: смотрите видео

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Когда состоится орбитальный запуск

Теперь с уверенностью можно сказать, что в ближайшее время этого не произойдет. Команде SpaceX не только нужно восстановить ракету, но и установить причины возгорания и устранить их. Кроме того, у SpaceX до сих пор нет разрешения на запуск со своей нынешней базы Starbase в Бока-Чика.

14 июня Федеральное авиационное управление (FAA) завершило оценку влияния запуска Starship на окружающую среду. Регулятор дал согласие SpaceX на доработку требований и поставил несколько условий для дальнейшего снижения влияния, чтобы компания получила лицензию на запуск.