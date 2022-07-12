Неизвестно, что стало причиной взрыва, в результате которого основа ракеты буквально превратилась в огненный шар. Правда, при этом ускоритель остался стоять закрепленным на тестовой площадке.

Не пропустите SpaceX выкатила прототип Starship на стартовую площадку перед первым орбитальным полетом

Да, на самом деле получилось не очень хорошо. Команда сейчас оценивает ущерб,

– заявил Маск в Twitter.

Инцидент произошел во время статического огневого испытания на площадке в Техасе. Ускоритель, оснащённый 33 двигателями Raptor, должен был использоваться в беспилотном полете теста, запланированном SpaceX на вторую половину текущего года.

Booster 7 загорелся во время тестовых испытаний: смотрите видео

Весь Starship высотой 120 метров представляет собой корабль со сверхтяжелым ускорителем – это новый космический транспорт компании, призванный в перспективе сделать космические путешествия более дешевыми и привычными. Комментариев от SpaceX и NASA пока не поступало.

В конце 2020 и начале 2021 годов SpaceX потеряла четыре прототипа Starship в ходе серии высотных тестовых запусков, в результате которых попытки мягкой посадки при возвращении заканчивались взрывами. В конце концов прототипу Starship удалось успешно приземлиться в мае 2021 года.

Читайте на сайте Красивое зрелище: ракета SpaceX Falcon 9 образовала голубую спираль в небе Новой Зеландии

Первый орбитальный полет системы Starship

Корабль Starship, а точнее его версия Ship 24, запустится на супертяжелой ракете Super Heavy, известной, как Booster 7 (если с ней все будет хорошо после инцидента).

И Starship, и Super Heavy оснащены двигателями SpaceX Raptor следующего поколения. Космический корабль оснащен шестью Raptor, а ускоритель имеет 33 двигателя, как показала SpaceX в другом недавнем посте в твиттере, в котором были опубликованы фотографии обоих транспортных средств со всеми установленными двигателями.