Яркий взрыв

После нескольких пауз и тестов в конце июня и начале июля Booster 7 – частично загружен либо топливом, либо комбинацией более нейтральных криогенных жидкостей – 11 июля попытался провести испытания на вращающейся площадке со всеми 33 двигателями Raptor 2.

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Смесь газов, созданная во время тестирования, загорелась и сильно взорвалась, значительно повредив кормовую часть Super Heavy. Уже в третий раз SpaceX вернула Booster 7 на свою фабрику Starbase и потратила еще три недели на демонтаж только что установленных двигателей Raptor и устранение повреждений.

Новые испытания

6 августа Booster 7 вышел на площадку в четвертый раз. Тогда стало известно, что SpaceX переустановила всего 20 из максимальных 33 двигателей Raptor на ракете.

8 августа, готовясь к следующим испытаниям двигателей SpaceX протестировала лишь один из этих 20 Raptor, пропустив газ под высоким давлением через двигатель, чтобы раскрутить его турбонасосы, не зажигая камеры предварительного смешения (которые используются для создания газа, приводящего в действие турбонасосы) или основной камеры сгорания.

Менее чем через 24 часа SpaceX успешно начала еще один раунд испытаний и с первой попытки запустила тот же вращающийся двигатель.

Первые статические огневые испытания Booster 7: смотрите видео

Super Heavy B7 выдержал испытание без видимых проблем, и вскоре его сняли с цистерны. Одинокий двигатель Raptor также, казалось, работал идеально и четко выключался после стабильной трех-четырехсекундной работы.

Первый статический огонь Booster 7 – второй статический огонь Super Heavy – был первым испытанием обновленного двигателя Raptor 2 на прототипе ракеты. Стоимость чуть менее эффективного сгорания Raptor 2 создана для выработки тяги до 230 тонн, что почти на 25% больше, чем Raptor 1 (185 тонн).

Следует отметить, что на 10 августа запланированы дополнительные перекрытия дорог на Бока-Чика. А это говорит о том, что впереди нас ждут свежие испытания элементов системы Starship.

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Первый орбитальный полет системы Starship

Корабль Starship, а точнее его версия Ship 24, запустится на супертяжелой ракете Super Heavy, известной, как Booster 7 (если с ней все будет хорошо после инцидента).

И Starship, и Super Heavy оснащены двигателями SpaceX Raptor следующего поколения. Космический корабль оснащен шестью Raptor, а ускоритель имеет 33 двигателя, как показала SpaceX в другом недавнем посте в твиттере , в котором были опубликованы фотографии обоих транспортных средств со всеми установленными двигателями.