Последние месяцы можно без промаха назвать началом следующей эры искусственного интеллекта в Китае. Количество новостей о новых способах его применения растет очень быстро. Недавно мы писали, что Китай проверяет лояльность членов Коммунистической партии с помощью алгоритмов машинного обучения, а также применяет их для чтения мнений, чтобы выявить факт просмотра порнографии.

Полиция Китая предсказывает преступления, следя за теми, кого считает будущими нарушителями.

Искусственный интеллект в суде

Систему называют "умным судом" и, как можно понять из данных Верховного народного суда в Пекине, теперь она подключается к компьютеру каждого судьи в Китае, участвуя в вынесении приговоров.

Программа автоматически ищет схожие дела, рекомендует законы и постановления, составляет проекты юридических документов, исправляет в приговорах вероятные ошибки и прочее.

Источник утверждает, что ИИ уже сократил нагрузку на судей более чем на треть и сэкономил гражданам Китая 1,7 миллиарда рабочих часов с 2019 по 2021 год. Бюджет при этом сохранил 300 миллиардов юаней (45 миллиардов долларов). Можно ожидать, что с расширением использования технологии на всю страну экономия возрастет в разы.

У технологии нашлись критики: они опасаются, что судьи могут просто бездумно прислушиваться к компьютеру во избежание проблем с обжалованием, даже если машина будет выбирать менее подходящий справочный материал или закон для дела.

Отмечается, что в случае отклонения рекомендаций машины судья должен предоставить письменное объяснение, после которого последует проверка. Алгоритм теперь читает и анализирует почти сто тысяч дел в день по всей стране, следя за ходом каждого на предмет любых намеков на злоупотребление служебным положением или коррупцию.

Ранее каждый местный суд создавал и поддерживал свою информационную систему. Судьи редко делились информацией с другими судами или Пекином. Национальная система вынудила каждую инстанцию превратить документы в единый цифровой формат и подключить базу данных к центральному компьютеру в Пекине. Таким образом, власть теперь знает обо всем, что происходит на местах. Новые информационные порталы предоставили судебной системе прямой доступ к огромной базе, которая ведется полицией, прокуратурой и некоторыми государственными органами.

Выполнение вердиктов долгое время являлось проблемой для китайских судов, которым не хватало кадров. С искусственным интеллектом эта проблема исчезает: компьютер практически мгновенно находит и конфискует имущество осужденного, выставляя его на онлайн-аукцион. Он также совместим с китайской системой социального рейтинга: признанному виновным в чем-либо могут запретить пользоваться самолетом, скоростным поездом, гостиницей или другими услугами.

Источники заявляют, что новая судебная система разрабатывалась при активном участии китайских технологических гигантов, что дает слишком много власти нескольким техническим экспертам, которые писали код, разрабатывали алгоритмы или контролировали базу данных. Профессор права Китайского университета политических наук и права Чжан Линхан предупреждает, что стране следует готовиться к "эрозии судебной власти технологическими компаниями и капиталом".