История с негативными комментариями и судом

В августе прошлого года пользователь торговой площадки JD по имени Чжан купил два флагмана Mi 10 Ultra. Через пару дней он оставил несколько комментариев в интернет-магазине, с этого и началась история.

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В одном из своих отзывов Чжан отмечал, что смартфон якобы в течение недели восемь раз самостоятельно перезагружался. Кроме того, пользователь заявил, что во время игры аппарат постоянно нагревается до 50°C. Среди плюсов Чжан отметил быструю зарядку батареи устройства, но в то же время посетовал на то, что телефон быстро разряжается, всего через несколько часов.

Второй отзыв также был посвящен ранее указанным проблемам, а кроме того, владелец пожаловался на влагозащиту устройств. Чжан повторил, что время автономной работы оставляет желать лучшего. Еще, по его словам, устройство начало заряжаться медленнее, а в ресурсоемких приложениях стало наблюдаться серьезное падение производительности.

Чжан сделал вывод, что заявление о водонепроницаемости устройства сильно преувеличена производителем.

Реакция Xiaomi и суд

В Xiaomi остались недовольны такими отзывами и подали на Чжана в суд. Его обвинили в публичных высказываниях, порочащих репутацию компании.

В ходе следствия было установлено, что смартфоны попали в руки клиента 16 августа и в течение недели после этого он их ни разу не включал. Более того, один из смартфонов даже не был распакован – Чжан его сразу же перепродал, как только получил на руки. Негативные комментарии Чжана многие пользователи неоднократно репостили, тем самым вводя потенциальных клиентов Xiaomi в заблуждение.

Суд постановил, что Чжан обязан удалить свои комментарии и принести публичные извинения компании, что он в конце концов и сделал. Кроме этого, он также выплатил штраф в размере 30 тысяч юаней (около 4640 долларов).

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Как и было указано в судебном постановлении, обвиняемый обратился к компании Xiaomi через местную газету и извинился перед производителем.

17 августа 2020 года я оставил ложные отзывы после заказа двух смартфонов Xiaomi Mi 10 Ultra на платформе JD. После решения районного суда Юхуатай города Нанкин я признаю, что опубликованные мной комментарии – посягательство на репутацию компании Xiaomi. Я глубоко осознаю ошибку и приношу свои искренние извинения,

– говорится в сообщении.