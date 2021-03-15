Администрация Дональда Трампа в свои последние дни добавила Xiaomi в список компаний, которые представляют угрозу для национальной безопасности США за якобы связи с китайскими военными. Это привело к финансовым ограничениям, которые должны были вступить в силу позже. Однако в пятницу, 12 марта, окружной судья США Рудольф Контрерас постановил прекратить введение новых правил.

Таким образом федеральный судья запретил Министерству обороны ограничивать инвестиции граждан США в китайского производителя – американские инвесторы сохранили право покупать ценные бумаги Xiaomi. Как пишет издание Bloomberg, Рудольф Контрерас сказал, что Xiaomi, вероятно, в итоге победит в этом деле и выпустил начальный судебный запрет, чтобы предотвратить нанесение компании "непоправимого ущерба".

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Заявление Xiaomi

Xiaomi в свою очередь планирует до конца требовать, чтобы суд объявил незаконной вымышленную связь компании c китайскими военными. Китайский производитель считает, что такой шаг администраций бывшего президента США был "своевольным и капризным" и лишил права на надлежащую правовую процедуру.

После решения суда украинский офис компании также сделал соответствующее заявление.

Xiaomi подчеркивает еще раз, что является публичной и независимой компанией, которая производит потребительскую электронику исключительно для гражданского и коммерческого использования. Xiaomi считает решение о внесении ее в список ССМС чрезмерным и претенциозным, и судья с этим соглашается. Компания будет требовать от суда признания решения незаконным и изъятия компании из списка на постоянной основе,

– говорится в заявлении компании.

Окружной судья США Рудольф Контрерас так прокомментировал всю ситуацию вокруг санкций: "Суд несколько скептически относится к тому, что здесь на самом деле замешаны серьезные интересы национальной безопасности".