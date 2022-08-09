Следует отметить, что это не первая попытка господина Талера добиться закрепления права собственности за его программой Creativity Machine. Ранее, в феврале, мы писали о том, что Бюро регистрации авторских прав США (USCO) постановило, что ИИ не может быть владельцем картины, которую "нарисовал".

Интересно Искусственный интеллект DeepMind определил структуру почти каждого белка, известного науке: что это значит

Детали дела

Первую попытку Стивен Талер предпринял в 2019 году. Тогда он тоже проиграл попытку присвоить авторское право искусственному интеллекту и начал одну за другой подавать апелляции – в 2020, 2021 и 2022 годах. Новые суды каждый раз решали, что его система не может являться юридическим изобретателем, поскольку она не является физическим лицом. Теперь Федеральный окружной суд еще раз подтвердил это решение.

Судья Леонард П. Старк отметил, что, на первый взгляд, можно подумать, что решение этого дела потребует "абстрактного исследования природы изобретения или прав, если таковые имеются, систем ИИ". Однако, по его мнению, таких "метафизических вопросов" можно избежать, просто проанализировав соответствующий закон – Закон о патентах.

Закон о патентах четко определяет, что только люди могут иметь патенты. Текст называет держателей патентов "физическими лицами", а Верховный суд постановил, что этот термин означает именно человека.

Стивен Талер планирует обжаловать решение окружного суда, а его адвокат Райан Эбботт из Brown, Neri, Smith & Khan LLP критикует "узкий подход" суда к Закону о патентах.