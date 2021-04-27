Автором закона является президент Украины Владимир Зеленский. За соответствующее решение проголосовали 261 народный депутат, соответствующая информация появилась на портале Верховной Рады.
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Что предусматривает документ
Собственно, создание системы "Суд в смартфоне". Закон регламентирует создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. С ее помощью будет обеспечен оборот материалов и информации в уголовных процессах.
Главными задачами Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы:
- формирование единого информационного пространства для органов и учреждений системы правосудия;
- межведомственного обращения информации, обмена ею;
- обеспечение максимальной прозрачности и открытости правосудия для общества;
- ускорение рассмотрения судебных дел и производств;
- автоматизации работы;
- перехода на электронные версии документов в судебном производстве;
- оцифровка судебных архивов и тому подобное.
Этой информацией в рамках уголовных производств для реализации своих полномочий, прав и интересов смогут пользоваться:
- следователи;
- дознаватели;
- прокуроры;
- следственные судьи;
- суд;
- защитники и другие участники уголовного производства.
Особенности работы системы электронного суда
Материалы досудебного расследования в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда они могут предоставляться в бумажной форме. Подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы в системе и их копии, в электронной и бумажной форме, будут признаваться оригиналами.
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Отметим, что ранее министр юстиции Денис Малюська отметил, что принятие соответствующего закона сможет решить ряд задач и проблем в уголовном процессе. "Суд в смартфоне" сможет обеспечить быстрое и удобное ознакомление с делами.
Кроме того, исчезнет проблема постоянных споров на тему, у кого находятся материалы уголовного производства и кто должен осуществлять производство в досудебном расследовании. Соответственно, также исчезнет проблема с затягиванием передачи дел от одного органа к другому.