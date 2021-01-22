Обвинения соцсети Parler в адрес Amazon из-за прекращения обслуживания платформы посчитали шаткими. Таким образом Окружной суд США отклонил иск соцсети. Судья Барбара Ротштейн считает, что истец не сможет доказать нарушение контракта и антимонопольных законов.

Parler разочарована решением суда. Однако не собирается останавливаться. Компания все еще уверена, что в конечном счете одержит победу в главном деле. Такое заявление опубликовали на главной странице соцсети.

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Детали решения

Судья Барбара Ротштейн также отказалась вынести судебный запрет, требующий от Amazon возобновить обслуживание сервиса. Она постановила, что размещение "оскорбительного и жестокого контента" не отвечает общественным интересам в свете недавних беспорядков в Капитолии.

Представители Parler отказались комментировать ситуацию СМИ. Amazon поддержал решение суда. Компания заявила, что истец неоднократно игнорировал предупреждения о сдерживании агрессивного контента на своей платформе, который содержал призывы к убийству политиков-демократов, руководителей бизнеса и представителей СМИ.

Напомним, десятого января принадлежащая Amazon AWS отключила Parler от своих серверов за размещение "агрессивного контента", нарушающего правила платформы. В ответ соцсеть подала на хостинг в суд, обвинив компанию в нарушении антимонопольных законов и нарушениях условий контракта из-за политической враждебности.