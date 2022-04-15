Суд определил, что французский телекоммуникационный регулятор Arcep предоставил лицензию SpaceX в феврале 2021 года без предварительного проведения общественных консультаций. Судебная апелляция была подана двумя экологическими организациями, сославшимися на потенциальное воздействие мегасзвездия на окружающую среду, включая световое загрязнение, космический мусор, а также здоровье человека.

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Суд основывал свое решение об отзыве лицензии главным образом на том аргументе, что характер бизнеса SpaceX, включающий производство ракет и спутников, услуги по запуску, эксплуатацию спутников и телекоммуникационные услуги, может исказить рынок и подавить конкуренцию, что, наконец, негативно повлияет на французских потребителей.

Этот проект может даже нарушить экономический баланс других секторов из-за стратегии вертикальной интеграции SpaceX. Starlink конкурирует с производителями спутников, европейским провайдером запуска Arianespace, производителями оборудования для радиосетей и телефонными операторами,

– заявил общественный докладчик суда в отчете от 5 апреля

Что будет дальше

Arcep предстоит подчиниться решению суда и пересмотреть заявление SpaceX. Теперь регулятор предложил общественности подать свои возражения до 9 мая.

В заявлении, опубликованном 8 апреля, Arcep защищала свое предыдущее решение, утверждая, что деятельность Starlink не окажет "существенного влияния на рынок и не коснется интересов конечных пользователей".

"Рассматриваемая полоса частот действительно обеспечивает сосуществование нескольких игроков спутниковой индустрии и, следовательно, не создает ситуации недостатка спектра. Кроме того, в день выдачи разрешения уже были доступны другие планы спутникового сверхбыстрого широкополосного доступа, количество пользователей которых исчислялось десятками тысяч среди более 17 миллионов абонентов сверхбыстрого широкополосного доступа во Франции", – говорится в заявлении.

Созвездие Starlink, насколько оно велико

В настоящее время SpaceX эксплуатирует около 2000 спутников запланированной группировки Starlink первого поколения из 12 000 космических аппаратов, вращающихся на высоте около 550 километров над Землей. В конце концов компания хочет запустить еще много спутников Starlink – до 42 000.

Как сообщает Space.com со ссылкой на источник знакомый с ситуацией, Arcep, вероятно, снова выдаст лицензию SpaceX, но может ввести дополнительные условия по сравнению с первоначальным соглашением.

По словам источника, решение Франции может повлиять на будущее Starlink в соседней Германии, где SpaceX получила предыдущую годовую лицензию в декабре 2020 года, которая позже была продлена, пока формировалось новое правительство.

Действительно ли Starlink может стать монополистом

SpaceX – не единственный игрок в бизнесе по предоставлению интернета на низкой околоземной орбите, который быстро растет.

OneWeb планирует группировку примерно из 650 спутников, большая часть из которых уже находится на орбите.

Компания Kuiper Systems, принадлежащая Amazon, планирует создать группировку из более 3000 спутников.

Традиционные игроки, такие как американская фирма Viasat или SES со штаб-квартирой в Швейцарии используют геостационарные спутники, находящиеся над фиксированной точкой на Земле на расстоянии 36 000 километров для предоставления интернет-услуг в отдаленные районы. Многие из этих компаний выступают против планов SpaceX.

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Как спутники Starlink влияют на окружающую среду

С момента запуска первой партии спутников Starlink в мае 2019 года астрономы предупреждали, что низкоорбитальные спутники могут мешать наблюдению неба из-за светового загрязнения.

Эксперты по космической безопасности предупредили, что из-за огромного количества спутников риск столкновений на орбитах вокруг Земли также возрастет.

Ученые-атмосферники предупредили, что огромное количество сгорающего в атмосфере металла после выведения спутников из эксплуатации может вызвать опасные изменения климата планеты.

Вместе с тем в последнее время проект Starlink получил более положительные оценки из-за оказания помощи Украине. Напомним, что компания Илона Маска доставила в Украину тысячи терминалов для обеспечения бесперебойной связи.