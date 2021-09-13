Суд Epic Games против Apple закончился: какое решение приняли и что будет дальше

В августе 2020 года Epic Games подала в суд на Apple из-за удаления ее игры Fortnite из App Store. На такой шаг "яблочная" компания пошла из-за того, что Epic Games добавила возможность осуществления платежей в обход сервиса Apple, то есть избегала комиссии в 30 процентов. Наконец суд вынес решение. Каждая из сторон получила как положительные последствия, так и отрицательные.

Epic пыталась доказать, что своими действиями Apple монополизирует рынок, подавляя другой бизнес. Удалось ли ей это, рассказываем дальше.

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Что решил суд

Судья Ивонн Гонсалес-Роджерс вынесла решение, согласно которому запрет платежей в обход App Store является антиконкурентным поведением. Таким образом, Apple больше не имеет права запрещать разработчикам добавлять в свои сервисы кнопки, ссылки или другие призывы, которые направляют клиентов к альтернативным способам платы покупок.

Вместе с тем Epic не удалось доказать, что Apple является монополистом на рынке магазинов с мобильными приложениями по федеральному законодательству или законам штата Калифорния, где рассматривалось дело.

по федеральному законодательству или законам штата Калифорния, где рассматривалось дело. Однако в то время, когда Epic Games добавила функции оплаты в обход Apple, она имела договорные обязательства. Поэтому теперь должна выплатить в пользу Apple упущенную прибыль в размере более 3,5 миллионов долларов. Это 30 процентов от суммы, которую Epic заработала в обход системы внутренних покупок App Store через Fortnite.

Это 30 процентов от суммы, которую Epic заработала в обход системы внутренних покупок App Store через Fortnite. Epic Games не сможет потребовать от Apple восстановить Fortnite в App Store, поскольку намеренно нарушала условия сделки. Возвращение игры в App Store возможно только по самостоятельному решению со стороны Apple.

В целом судья приняла сторону Apple в девяти из десяти пунктов дела. Решение вступит в силу через 90 дней, то есть с 9 декабря. За это время Apple обязана внести изменения в правила App Store.

Что дальше

Судя по всему, Apple не планирует подавать апелляцию, поскольку по результатам заседания выразила удовлетворение решениями суда.

Сегодня суд подтвердил то, что мы знали все это время: App Store не нарушает антимонопольное законодательство. Мы по-прежнему стремимся к тому, чтобы App Store был безопасным и надежным рынком, который поддерживает процветающее сообщество разработчиков и более 2,1 миллиона рабочих мест в США, и где правила применяются одинаково ко всем,

– заявила компания Apple.

Epic Games же, напротив, объявила о том, что подаст апелляцию.