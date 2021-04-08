С помощью GPT-3 часто генерируют колонки, посты для блогов, сюжеты для сериалов и фильмов – обычно ради того, чтобы получить смешные результаты. Студенты калифорнийской киношколы решили снимать короткометражки для ютуб-канала Calamity AI. Производством короткометражек занимаются Илай Вайс и Джейкоб Ваус.

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О чем эти фильмы

На Reddit обратили внимание на их последний фильм "Свидание", который рассказывает о странной молодой паре. За ужином парень пытается ввести девушку в гипноз, чтобы та "приручила свое внутреннее животное". После пробуждения герои понимают, что мир вокруг них нереальный, а они – актеры, которые снимаются в фильме.

Мы писали в Shortly AI начало сценариев, чтобы программа писала их до конца. Мы удивились, насколько хорошо нейросети удавалось повторить тон и настроение произведения. Сначала просто веселились, но потом решили сделать из одного фильм,

– рассказал Вайс.

Shortly AI прописывает не только диалоги, но и обстановку, смену кадров, сцены и поведение персонажей. Все фильмы Вайса и Вауса длятся не дольше пяти минут. Продолжительность объясняют тем, что через некоторое время нейросеть начинает писать пасмурно и много повторяется.

Мы не редактируем сценарии, но создаем несколько версий. Обычно мы пишем первую половину страницы сценария, а затем генерируем несколько страниц. Мы повторяем процедуру несколько раз и выбираем наиболее веселый сценарий,

– отметил Ваус.

Вайс и Ваус планируют продолжить использовать нейросеть для своих фильмов. Они считают, что в будущем индустрия кино начнет активнее использовать ИИ.