Студенты из Нидерландов отправят собственного робота в Антарктиду: какова его цель
Источник:TU/e
Группа из 17 студентов технологического университета Эйндховена (Нидерланды) готовится отправить на южный полюс созданный ими автономный ровер. Он будет работать на солнечных батареях.
Задачей робота будет проведение метеоисследований в Антарктиде. Сейчас этим занимаются исследовательские станции с привлечением специальной техники, работающей на топливе, которое приходится туда доставлять за тысячи километров.
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Что известно
Транспортное средство, вдохновленное марсоходом, который собирает данные аналогичным автономным способом на планете Марс, должно сделать исследование климата на самом холодном и отдаленном континенте более дешевым, более стабильным и простым.
Команда Polar, состоящая из 17 студентов по разным направлениям обучения, условно разделила проект на три части:
- создание надежной силовой установки на батареях, включая солнечные;
- создание ходовой части, способной обеспечить передвижение ровера в суровых условиях Антарктиды;
- разработка системы навигации с возможностью передачи данных через спутник.
Сейчас команда ищет оптимальный вариант корпуса. Наиболее вероятная форма -Т-образное колесное транспортное средство с навигационными датчиками и солнечными батареями.
Один из вариантов внешнего вида ровера / Фото Team Polar
Не исключено, что на ровере установят радар для обнаружения ледяных трещин и набор датчиков для сбора информации об изменениях климата Антарктиды.
Студенты, занятые разработкой проекта / Фото Rien Boonstoppel
Чтобы проверить правильность своих расчетов и собрать дополнительные данные, двое участников из команды разработчиков 28 декабря лично поедут на две недели на южный полюс на борту полярного исследовательского судна Commandant Charcot.
Антарктида: тяжелая и неприступная
Сейчас исследования в Антарктиде являются дорогими и нежизнеспособными. Для них нужны исследовательские станции и большие грузовики, для которых топливо приходится завозить по воздуху. Цель правительства Нидерландов – сделать исследования в полярных регионах максимально устойчивыми.
Это означает отсутствие собственных станций и как можно меньше человеческого присутствия,
– объясняет Дик ван дер Кроф, директор нидерландской полярной программы, которая финансирует научные исследования в полярных регионах от имени правительства.
По его словам, амбициозный проект команды Polar идеально вписывается в новое видение исследований в Антарктиде с как можно меньшим влиянием человека и как можно меньшим вредом для последнего неизведанного континента планеты. Он считает, что в будущем антарктический марсоход сможет предоставлять важные данные, которых сейчас нет. Например, для таких исследовательских сфер как гляциология и метеорология, и сфер, касающихся изменения климата.