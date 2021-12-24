Задачей робота будет проведение метеоисследований в Антарктиде. Сейчас этим занимаются исследовательские станции с привлечением специальной техники, работающей на топливе, которое приходится туда доставлять за тысячи километров.

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Что известно

Транспортное средство, вдохновленное марсоходом, который собирает данные аналогичным автономным способом на планете Марс, должно сделать исследование климата на самом холодном и отдаленном континенте более дешевым, более стабильным и простым.

Команда Polar, состоящая из 17 студентов по разным направлениям обучения, условно разделила проект на три части:

создание надежной силовой установки на батареях, включая солнечные;

создание ходовой части, способной обеспечить передвижение ровера в суровых условиях Антарктиды;

разработка системы навигации с возможностью передачи данных через спутник.

Сейчас команда ищет оптимальный вариант корпуса. Наиболее вероятная форма -Т-образное колесное транспортное средство с навигационными датчиками и солнечными батареями.



Один из вариантов внешнего вида ровера / Фото Team Polar

Не исключено, что на ровере установят радар для обнаружения ледяных трещин и набор датчиков для сбора информации об изменениях климата Антарктиды.



Студенты, занятые разработкой проекта / Фото Rien Boonstoppel

Чтобы проверить правильность своих расчетов и собрать дополнительные данные, двое участников из команды разработчиков 28 декабря лично поедут на две недели на южный полюс на борту полярного исследовательского судна Commandant Charcot.

Антарктида: тяжелая и неприступная

Сейчас исследования в Антарктиде являются дорогими и нежизнеспособными. Для них нужны исследовательские станции и большие грузовики, для которых топливо приходится завозить по воздуху. Цель правительства Нидерландов – сделать исследования в полярных регионах максимально устойчивыми.

Это означает отсутствие собственных станций и как можно меньше человеческого присутствия,

– объясняет Дик ван дер Кроф, директор нидерландской полярной программы, которая финансирует научные исследования в полярных регионах от имени правительства.

По его словам, амбициозный проект команды Polar идеально вписывается в новое видение исследований в Антарктиде с как можно меньшим влиянием человека и как можно меньшим вредом для последнего неизведанного континента планеты. Он считает, что в будущем антарктический марсоход сможет предоставлять важные данные, которых сейчас нет. Например, для таких исследовательских сфер как гляциология и метеорология, и сфер, касающихся изменения климата.