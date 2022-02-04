Похоже, даже после того, как Илон Маск заблокировал разработчика программы для отслеживания его джетта, последний не падает духом. Он ищет пути для монетизации своей работы, поскольку не смог получить от основателя Tesla ни 50 000 долларов, ни даже 5 000.

Интересно 19-летний студент следит за богатейшими людьми мира: Илон Маск пробует купить свою приватность

Что будет продавать Джек Суини

2 января новоявленный предприниматель сообщил СМИ об открытии бизнеса под названием Ground Control.

Он будет продавать футболки, толстовки и наклейки, на которых Маск курит марихуану в эфире подкаста The Joe Rogan Experience.

Напомним, в 2018 году ведущий подкаста Джо Роган пригласил Илона Маска стать гостем очередного выпуска. Прямо во время записи миллиардер выкурил сигарету, в состав которой, по словам Рогана, входил табак и марихуана. Выпуск The Joe Rogan Experience с Илоном Маском: видео

Кроме фотографии, на разных продуктах есть текст "Я знаю, насколько высоко Илон", что намекает на то, что программа Суини знает все о самолете Илона Маска.

Также на футболках напечатано изображение самолета и уникальный никнейм аккаунта @ElonJet, который публикует данные о джет в Twitter.

Цены

Дешевле всего обойдется стикер – за него магазин просит 7,86 доллара.

Футболки стоят 25,67 т 25,64 доллара в зависимости от цвета.

Самыми дорогими являются толстовки. За них придется выложить от 37 до 42,49 доллара.



Худи

Суини говорит, что бизнес стартовал совсем недавно и пока "продаж немного". Однако он "имеет достаточно приличные пожертвования и AdSense", имея в виду программу монетизации сайта от Google.

Сам же сайт будет служить резервной копией для продления его проекта отслеживания самолетов, если Twitter закроет его учетную запись из-за проблем безопасности.



Часть товара в онлайн-магазине Ground Control / Скриншот 24 канала

О реакции Илона Маска на такой бизнес пока ничего не известно.