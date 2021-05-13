Шаттл Atlantis взлетел со стартовой площадки №39-А на мысе Канаверал 11 мая 2009 года – началась миссия STS-125. Это был 126 полет космического челнока в целом. Для "Атлантиса" это был уже 30 полет.
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Полет шаттла Atlantis: смотреть видео онлайн
Какие были цели миссии
Миссия продолжалась 12 суток и 21 час. Шаттл захватил телескоп специальной рукой-манипулятором 13 мая 2009 года в 17:14. В 18 часов 12 минут Hubble был успешно установлен в грузовом отсеке космического челнока.
За время миссии были успешно выполнены все задачи.
- Астронавты установили новые гиродины и аккумуляторы.
- Был заменен компьютер, который отвечает за обработку данных.
- Установлена новая камера, снимающая в широкополосном спектре. Это позволило "Хабблу" вести наблюдения в ультрафиолетовом, инфракрасном и видимом диапазонах излучения.
- Был установлен спектрограф космического излучения.
- Заменен датчик точного наведения телескопа.
Для проведения всех ремонтных работ астронавты совершили 5 выходов в открытый космос.
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Что такое гиродин?Это устройство для ориентации космического корабля. Иногда встречается название "гироскоп".
Команда "спасения" телескопа Hubble: астронавт Кэтрин Макартур, астронавты Майкл Гуд, Грегори Джонсон, Скотт Альтман, Джон Грансфелд, Майкл Массимино, Эндрю Фьюстел / Фото NASA
Подборка удивительных фотографий из миссии STS-125
Шаттл Atlantis на стартовой площадке / Фото NASA
Старт! / Фото NASA
Старт с другого ракурса, хорошо видна работа двигателей космического челнока / Фото NASA
Телескоп Hubble во время сближения с ним "Атлантиса" / Фото NASA
Есть захват манипулятором! / Фото NASA
Hubble установленный в грузовом отсеке / Фото NASA
Астронавты Джон Грансфелд (слева) и Эндрю Фьюстел за работой / Фото NASA
Работа бывает разной, на фото – Грегори Джонсон / Фото NASA
Два Майкла: Майкл Гуд заглядывает в иллюминатор шаттла, пока Майкл Массимино работает возле телескопа / Фото NASA
Atlantis на неосвещенной стороне Земли / Фото NASA
Иногда приходится работать в темноте; астронавты Джон Грансфелд (слева) и Эндрю Фьюстел / Фото NASA
Модернизация завершена и рука-манипулятор поднимает телескоп над шаттлом перед разъединением / Фото NASA
"Хаббл" свободен… / Фото NASA
... а космическому шаттлу Atlantis время возвращаться на Землю / Фото NASA
Приземление шаттла, миссия выполнена / Фото NASA