Бомба планетарного масштаба: стремительное таяние сибирской мерзлоты грозит человечеству

Тревожные новости об экологических изменениях на планете появляются едва ли не каждый день. Процессы глобального потепления нарастают с поразительной скоростью – больше, чем когда-либо прогнозировали.

Процесс повышения температуры заметен не только в Арктике и Антарктиде. Проблемы коснулись и вечной мерзлоты в Сибири, где под толстым слоем льда тысячи лет были запечатаны колоссальные запасы доисторического метана.

Сибирь стремительно тает

Ситуацию уже назвали "бомбой замедленного действия". И момент невозврата стремительно приближается.

Ученые получили и проанализировали спутниковые снимки арктических районов Сибири. Их также опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С помощью картографической технологии PULSE обнаружили, что спрятанные ранее подо льдом участки известняка, покрылись трещинами, через которые после чрезвычайно жаркого, как для Сибири, лета, в атмосферу выходит колоссальное количество СО 2 и метана. Это ухудшает и без того напряженную ситуацию с потеплением.

Исследователь в области климатологии Роберт Холмс заявляет, что если весь газ, находящийся под вечной мерзлотой, прорвется наружу, то нас ждет беда планетарного масштаба.

Напомним, ученые ранее также обнаружили, что арктический лед исчезает вдвое быстрее, чем прогнозировалось ранее. С ростом температуры становится все меньше белого льда, который отражает солнечные лучи. Вместе с тем возникает все больше темной воды, которая поглощает тепло и нагревает планету.

