Популярность компьютерных игр зависит исключительно от регионов. В то же время Украина является одной из топовых стран мира по развитию киберспорта.

О главных навыках для киберспорта, заработке профессиональных игроков и уровене индустрии в Украине рассказал генеральный продюсер и chief visionary officer WePlay Esports Максим Биолоногов.

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О киберспорте в Украине

Как вы оцениваете уровень киберспорта в Украине?

Достаточно сложно выделить Украину, возможно, лучше говорить о регионе. Однако уровень игроков (в Украине – 24 канал) очень высокий, уровень тех, кто создает турниры – тоже.

В Киеве есть 3 студии, которые создают турниры на самом высоком уровне. Украина, пожалуй, входит в 10 стран мира по развитию киберспорта. У нас очень талантливая страна в этом.

Какие игры сейчас самые популярные на мировой и украинской арене?

В зависимости от региона. Если мы говорим о США, то это League of Legends, Fortnite и Overwatch. Если мы говорим в целом по просмотрам, то League of Legends – самая популярная, а также – Counter-Strike и Dota.



Максим Биолоногов: "Украина, пожалуй, входит в 10 стран мира по развитию киберспорта" / Фото 24 канала

О перспективах киберспорта

Киберспорт – это зависимость и пустая трата времени или перспективная профессия будущего? Стоит ли отдавать детей в киберспорт

Надо убрать такое понятие как кибер, стоит просто сказать, что это – спорт. Потому что киберспорту присущи все черты обычного спорта.

Нужно отдавать ребенка в спорт, бокс или футбол – кто-то отдавал своих детей в футбольные секции, а кто-то нет – мне кажется, что здесь та же история – если есть талант, то почему бы нет.

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Насколько это серьезная сфера?

Если мы рассмотрим структуру киберспорта – есть организаторы, команды, массажисты, турниры и чемпионаты мира по различным дисциплинам. Там разыгрывают десятки миллионов долларов, зарплаты можно вычислять десятками тысяч долларов в месяц, поэтому мы можем считать – что это полноценный спорт и это серьезно.

Ударила ли пандемия по киберспорту? Или же наоборот?

Наоборот. Потому что в определенное время киберспорт остался единственным спортом, который вообще был на планете, все отменили и он остался. Все сидели дома и нужно было давать какой-то контент. В целом количество зрителей и людей, которые начали играть в различные компьютерные игры выросло примерно на 20%.



Пандемия повлияла на развитие киберспорта / Фото Very Life Victory

О необходимых навыках для киберспорта

Необходимо ли киберспортсменам высшее образование? У каких дисциплин, связанных с видеоиграми и киберспортом сейчас больше всего перспектив?

Если ты хочешь быть режиссером, продюсером или комментатором, то необходимо какое-то профильное образование. Нужно быть профессионалом в той сфере, в которую ты хочешь попасть.

Например, если мы говорим об игроках (в киберспорте – 24 канал), то немного сложнее, потому что у нас нет ни школ, ни академий для этого. Происходит так, что человек играет, в самой игре есть определенный рейтинг и если человек достигает соответствующего уровня, то либо тренера, либо игроки замечают это и предлагают поиграть в самой команде.

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Какие навыки необходимы на киберспортивном рынке труда?

В целом очень большое количество непрофессионализма, то если ты оператор, звукорежиссер или журналист, но действительно профессионал, то работа в киберспорте найдется обязательно.

Сколько зарабатывают киберспортсмены?

Если мы говорим об игроках высокого уровня, то это десятки тысяч долларов в месяц зарплаты и также еще процент от призового делится между организацией и игроками.