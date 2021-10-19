Очевидно, бренд нацелен заинтересовать всех, кто до сих пор сомневается начать самостоятельное создание контента или не знает, какие гаджеты выбрать. Именно поэтому HyperX представила удобное решение, где уже собрано все, что нужно, чтобы начать собственный подкаст, стрим или блог.

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Комплект набора Streamer Starter Pack

В состав набора входят микрофон HyperX SoloCast и гарнитура Cloud Core. Микрофон подключается к компьютеру с помощью интерфейса USB. Он использует кардиоидную диаграмму направленности, которая отлично подходит для записи одного человека, например, во время стриминговых сеансов или переговоров в виртуальном пространстве.

Модель HyperX SoloCast оборудована удобной подставкой, позволяющей размещать устройство под разными углами. Есть резьба для стоек и штативов. В верхней части микрофона располагается сенсор, с помощью которого можно выключить звук одним прикосновением – он имеет удобный светодиодный индикатор статуса.

Технические детали. Частота дискретизации может составлять 48, 44,1, 32, 16 и 8 кГц битрейт – 16 бит. Частотная характеристика – от 20 Гц до 20 кГц.

Что касается гарнитуры Cloud Core, то это наушники накладного типа. Они оснащены удобной дугой и обтянуты искусственной кожей. Амбушюры выполнены из материала, который держит "память формы". Все легко подключается 3,5-мм коннектором.