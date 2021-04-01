В понедельник 29 марта 2021 года на официальной странице Стратегического командования США в Твиттере появилось странное послание. Это был набор символов "; l;; gmlxzssaw", который выглядел крайне подозрительно и сразу породил массу конспирологических теорий.

Пользователи сети сразу же бросились строить теории. Кто-то увидел коды запуска ядерных ракет, другие считали это посланием для шпионов, третьи были уверены в связи послания с вторжением инопланетян. Но реальность оказалась намного проще.

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В чем смысл символов

Твит быстро удалили, а военные извинились за то, что всех напугали. Однако никаких объяснений не предоставили.



Странная запись в Твиттере Стратегического командования США устроила переполох / Фото The Daily Dot

Журналистам пришлось нажать на них, прибегнув к Закону О свободе информации. Только после этого официальный представитель ведомства Кендалл Купер ответил. Не называя имен, он сказал, что ответственный за администрирование страницы Стратегического командования сотрудник работал из дома, отвлекся, а в это время его маленький ребенок взялась играть с родительским смартфоном.

Военные уточнили, что никакого взлома, хакерской атаки или других агрессивных действий не было, национальной безопасности ничего не угрожает. Во всем был виноват ребенок, который не осознавал своих действий и только хотела поиграть.

Общественность ответ приняла, но возникли другие вопросы. Дело в том, что Стратегическое командование прямо отвечает за контроль не только ядерного арсенала США, но и информации, связанной с ним. Любые сообщения от него в публичном пространстве имеют статус заявлений государственной важности. Поэтому ситуация, когда какой-то малыш запросто публикует на официальном правительственном канале глупость, вызывает удивление и вопросы безопасности в ведомстве.