Так, накануне Хэллоуина спрос на карнавальные костюмы и аксессуары к ним увеличился на 138% по сравнению с октябрем 2020 года. Похоже в этом году праздник будет ярким и насыщенным.

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Какие популярные образы выбирают украинцы

Среди костюмов популярные образы:

волка;

привидение;

русалочки Ариэль;

волшебницы Малефисенты;

Фиксика;

персонажа из игры Among us;

и, конечно, персонажа из сериала "Игра в кальмаре".

На детские костюмы тратят в среднем 486 гривен, на женские – 793 гривны, а на мужские – 816 гривен. На костюмы для мужчин тратят на 35% больше, чем в прошлом году.

Из аксессуаров чаще ищут крылья ангела и японский меч – катана. Средний чек – 229 гривен.

Вдвое возрос спрос на карнавальные головные уборы. Среди них популярные шапки ведьм, вуали и шляпы-цилиндры. Тратят на них в среднем 233 гривны.



Украинцы активно готовятся к празднованию Хэллоуина / Фото Unsplash

Чтобы дополнить свои образы на Хэллоуин покупают и другие аксессуары – парики и карнавальные маски. Тратят на них от 322 до 711 гривен. На парики тратят на 66% больше, чем в прошлом году, а маски – на 40% больше.

Покупают маски в венецианском стиле и маски надзирателей из "Игры в кальмаре". Среди париков лидирует парик Круэллы и аниме-персонажа Урараки.

Сладости и свечи тоже пользуются повышенным спросом

Специалисты площадки авторских товаров Crafta.ua отмечают, что к Хэллоуину среди хендмейд товаров большой популярностью пользуются пряники и свечи. Так, спрос на сладости увеличился на 133% по сравнению с октябрем прошлого года, а спрос на свечи – на 95%. Покупают пряники медовые в виде тыквы, привидения, черного кота или летучей мыши. Тратят на это 320 гривен. Среди свечей – в ТОПе соевые, в форме тыквы или черепа. Средний чек – 251 гривна.

Детская одежда и аксессуары

Среди детских карнавальных костюмов лидируют головные уборы: венки из тканевых осенних листьев с ягодами. Они же самые дорогие. Средний чек составляет 640 гривен, и это на 77% больше, чем в октябре 2020 года.

Еще на 67% вырос спрос на женские обручи и детские карнавальные костюмы. Среди обручей выбирают изделия из тканевых цветов с деревянными спицами. Ими дополняют образ Санты Муэрте – испанской богини смерти. Тратят на них, в среднем, 322 гривны и это – на 12% больше, чем в прошлом.

Спрос на какие услуги вырос накануне Хэллоуина

В канун Дня всех Святых заказывают не только товары, но и услуги. По данным онлайн-сервиса заказа услугу Kabanchik.ua, гелловинские задания создают за неделю до праздника.

Традиционно наибольшим спросом пользуются визажисты и гримеры. Их нанимают на нанесение ужасающего макияжа или аквагрима для детей. В среднем, цены на услуги этих специалистов стартуют от 800 гривен, но могут меняться и зависят от сложности рисунка и опыта работы специалиста. Нанесение спецгрима – от 1,5 тысяч гривен, простой макияж – от 700 гривен, а аквагрим – от 400 гривен.



Праздничный декор пользуется немалым спросом / Фото Unsplash

Ужасный макияж – гарантия не только веселого настроения, но и условие для получения бонусов от заведений – многие стремятся сделать креативный образ и отправиться праздновать. Нарисованный на лице череп – один из самых популярных образов. Вампирская тема тоже стала классикой. Шрамы, раны и черепа в различных проявлениях – это не меняющиеся детали,

– рассказывает Ольга Сорока, руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua.

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Чтобы подготовить квартиру к вечеринке на Хэллоуин, заказывают услуги декораторов. Среди неизменных атрибутов праздника – тыква с зажженной свечой, паутина, надгробия и свечи в тематических подсвечниках: черепах, маленьких тыквах и т.д. Стоимость оформления комнаты или квартиры зависит от размера и тщательности подготовки помещения – от 2,5 до 3,5 тысяч гривен.