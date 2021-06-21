О ситуации рассказал главный исследователь SophosLabs Эндрю Брандт. По его словам, это самый странный случай, который попадался ему за последнее время: "Один из моих коллег по лаборатории недавно рассказал мне о вредносной кампании, основная цель которой, похоже, не совпадает со всеми наиболее распространенными мотивами вирусов. Вместо попытки похитить пароли или требовать у владельца компьютера выкуп, этот блокирует жертве доступ к большому количеству сайтов, посвященных пиратскому ПО, внося изменения в файл HOSTS в зараженной системе".

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Почему вирус особенный

Распространяли вредоносный код тем же способом, с которым он и боролся – через торрент-трекеры с пиратским контентом, а также Discord.

После загрузки при запуске вирус менял файл HOSTS в системе жертвы, добавляя в него многочисленные записи для пиратских сайтов (в основном, связанных с The Pirate Bay). Таким образом пользователь не мог попасть на внесенные в файл сайты.

Также вирус подключался к удаленному узлу, что находился под контролем хакеров, и передавал операторам название фейкового пиратского софта, благодаря которому заразился пользователь. Поскольку серверы обычно регистрируют IP-адреса, злоумышленники узнавали еще и IP-адрес пирата.

Неизвестно как использовали эту информацию злоумышленники. Но исследователь предупреждает, что хакеры могут поделиться ею с интернет-провайдерами, правообладателями или даже с правоохранительными органами. Также создатели вредителя могут использовать эти данные в последующих атаках, например, требуя у пользователей деньги за молчание.