Что произошло

Некоторые пользователи Reddit сообщают, что переместили точку на карте на сайте Starlink, которая обозначает их местонахождение, буквально на пару метров, в результате чего дата выполнения их заказа на подключение к спутниковому интернету была перенесена на 2023 год.

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Один из пользователей сообщает, что после того, как он переместил точку на карте с подъездной дорожки к дому непосредственно на дом, срок исполнения заказа был перенесен с 2021 на 2023 год. Другой клиент Starlink столкнулся с такой же проблемой, перенеся "шпильку" из сарая домой, который расположен буквально в нескольких метрах от хозяйственной постройки.

Почему возникла такая проблема

Как отмечает издание Ars Technica, карта всегда была на сайте Starlink, однако компания недавно внесла некоторые изменения в макет сайта, благодаря чему инструмент стал более заметным, а пользователи начали получать сообщения с советом проверить точность своего местоположения. Конечно, многие пользователи решили исправить мелкие неточности, что привело к переносу их заказа.

Сообщается, что эта проблема не нова, просто теперь она имеет более массовый характер. Пользователи Reddit, которые оформили предварительный заказ на подключение к Starlink в начале года, уже успели заметить, что даже незначительные корректировки расположения на карте переносят человека в конец очереди на подключение.

У Илона Маска грандиозные планы на Starlink, однако именно такие неприятные нюансы подрывают доверие к сервису. Клиенты, которые "поплатились" за попытку уточнить свое расположение на карте, сообщают, что пытаются связаться со Starlink по электронной почте, но не получают ответа на свои письма.