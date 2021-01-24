Компания Twitter заблокировала аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Произошло это всего через несколько часов после публикации там изображение гольфиста, похожего на Трампа.

У Хаменеи больше нет страницы в твиттере

Фото гольфиста, опубликованное на странице верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Twitter расценил как угрозу бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказали в "Радио Свобода" 23 января.

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А все потому, что над похожим на Трампа мужчиной на фото нависла тень летательного аппарата. Фото также сопровождал текст, в котором были такие слова: "Месть будет неизбежной".

Речь о мести Трампу, который санкционировал уничтожение в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. С тех пор отношения Ирана и США ощутимо обострились.



Фото, из-за которого Twitter заблокировал страницу Хаменеи / Фото из твиттера верховного лидера Ирана



Аккаунт Хаменеи в твиттере заблокирован / Скриншот

В конфликт США и Ирана вовлечен также Ирак

Еще в 2020 парламент страны поддержал резолюцию о выводе международных войск из страны, и США действительно сократили там контингент до 2500 военных.