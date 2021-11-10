Страницу главы Instagram заблокировали через службу поддержки соцсети

Неизвестный сумел добиться блокировки учетной записи главы Instagram Адама Моссери на его же платформе. Реализовать это удалось с помощью службы поддержки, отправив поддельный некролог.

Как удалось заблокировать страницу главы Instagram

Неизвестный пользователь воспользовался функцией мемориализации, которая позволяет заморозить записи умершего пользователя. Для этого необходимо написать соответствующее обращение в службу поддержки.

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Далее, после согласования и предоставления необходимых документов разработчики блокируют учетную запись. Страница остается доступной, но на ней становится невозможно предпринимать какие-либо действия, включая публикацию фото. Также пользователи, посещающие страницу могут видеть соответствующее сообщение о мемориализации учетной записи.



Instagram заблокировал страницу главы соцсети / Скриншот Motherboard

Как пользователю удалось "подтвердить смерть" главы Instagram

Согласно правилам, для мемориализации необходимо свидетельство о смерти. Мошенник рассказал, что заменил документ фальшивым некрологом, который служба поддержки приняла вместо официальных бумаг. Для подтверждения он предоставил скриншот переписки с сотрудниками Instagram.

Злоумышленник отметил, что в сети существуют платные услуги по мемориализации учетных записей Instagram, которые используют аналогичный подход. Подобные обращения обрабатываются в течение 1-2 дней и срабатывают в 98% случаев.