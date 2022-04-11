Сложную ситуацию признают даже пропагандистские СМИ. Так, издание "Коммерсантъ" опубликовало материал под заголовком "Электроника второй свежести. Крупные ритейлеры расширяют комиссионную торговлю". Насколько все плохо на рынке гаджетов в России, разбирался 24 канал.

Интересно Дефицит всего на свете: ситуация на рынке электроники продолжает ухудшаться

Ничего нового – только старое

Как известно, после масштабного вторжения российских войск на территорию Украины, крупные технологические компании начали одна за другой выходить с рынка оккупанта. Сейчас свои устройства в Россию не поставляют Apple, Samsung, Nokia, Asus и некоторые другие компании. Все еще остаются китайские производители, такие как Xiaomi, Oppo, Huawei. Мировое сообщество также ожидает от них какой-то реакции, но пока они лишь отмалчиваются и сокращают поставки по экономическим причинам. Однако полностью выйти с рынка не могут. О причинах такой ситуации мы рассказывали в отдельном материале.

Но тот факт, что на рынке все еще присутствуют китайские бренды, все равно не сильно помогает россиянам, ведь их покупательная способность сильно упала. Поэтому на первый план выходит подержанная, а следовательно более дешевая техника.

"Коммерсантъ" поговорил с представителем крупной торговой сети "Связной", которая насчитывает около 3000 магазинов. На фоне дефицита и увеличения цен компания запустила выкуп, дальнейшую проверку и перепродажа старых смартфонов – проект "Техника с пробегом". Там говорят, что у каждого россиянина в среднем есть 2 устройства, которые можно реализовать.

В первый месяц работы сервиса магазин выкупал в среднем 250 устройств в день, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналогичный проект для выкупа и продажи старых iPhone есть в сети "Ситилинк".

Продавец отмечает, что спрос на подержанную технику Apple в марте вырос на 39% по отношению к февралю.

Раньше выкуп старых гаджетов тоже происходил, однако со значительными отличиями. Клиент получал не деньги за свой старый смартфон, а скидку на новый.

Таким образом россияне стали значительно меньше покупать новые смартфоны. Не только из-за остановки поставок, ведь на складах еще осталось определенное количество ранее завезенных гаджетов. Роль в этой ситуации сыграло значительное повышение цен и обеднение населения. В первые дни вторжения России в Украину, россияне активно обсуждали ситуацию вокруг магазинов сети DNS, которые просто не успевали менять ценники, так быстро падал рубль. В итоге руководство просто разместило объявление о том, что стоимость товаров необходимо уточнять у продавцов.

По мнению аналитиков рынка, ситуация будет лишь ухудшаться. Вторичный рынок в условиях отсутствия новых поставок будет переживать расцвет. Спрос будут иметь прежде всего смартфоны, компьютеры, фото - и видеотехника. В меньшей степени – бытовая техника.