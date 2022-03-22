Резкий рост интереса к торрентам в России происходит на фоне того, что рынок страны покинул ряд сервисов и компаний. Это произошло из-за санкций, введенных различными странами и по инициативе самих компаний после того, как Россия развязала в Украине войну.

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О росте интереса к торрентам сообщают российские СМИ со ссылками на одного из крупнейших операторов связи страны. По его данным, за последнюю неделю трафик на торрент-трекеры вырос на 21% по сравнению с показателями декабря 2021 года, а поток данных с платформ, занимавшихся распространением видеоигр, упал почти на 30%.

В социальной сети "ВКонтакте" трафик вырос на 95% (на фоне закрытия соцсетей Facebook и Instagram и признания Meta экстремистской организацией), в RuTube за первую половину марта он не изменился.

По мнению некоторых экспертов, рост трафика на торрент-трекерах может быть связан с DDoS-атаками, которые с началом войны в Украине идут на все российские сайты.

Російський RuTracker зробив заяву

У RuTracker представникам ЗМІ заявили, що останнім часом спостерігалася масова реєстрація з китайських IP, причому реєстрація в багатьох випадках здійснювалася за допомогою електронної пошти з російськими доменами, але за наявними ознаками поштові скриньки генерувалися автоматично. В результаті майданчик тимчасово заборонив доступ з китайських та російських IP, а реєстрацію було припинено повністю.

В RuTracker заявили, что не собираются возобновлять работу в России, даже если его разблокирует Роскомнадзор.

Что россияне скачивают на торрентах

Тем временем наиболее популярным контентом с торрентов эксперты называют фильмы и видеоигры, поскольку законный доступ к ним на многих площадках в настоящее время полностью невозможен. Ожидается, что объемы трафика торрент-площадок будут только расти.

Напомним, что из страны ушли Netflix, Spotify, Megogo и ряд других аналогичных компаний и сервисов. К ним присоединились голливудские компании и создатели видеоигр. В результате этого россияне не могут легально приобрести музыку, фильмы, игры, сериалы и другой развлекательный контент.

Ранее в России было предложено вывести пиратство на легальный уровень и отменить наказание за использование нелицензированного программного обеспечения и других продуктов. Интересно, что сами российские эксперты не совсем в восторге от такой идеи.

Как заявил советник главы Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников, "с момента появления идеи легализовать пиратство в любом виде мы говорили, что это тупик".