Идея вот так похоронить доверие к российскому рынку принадлежит главе "Общественной потребительской инициативы" Олегу Павлову. С ответным письмом он обратился к рашистскому премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Что известно

Павлов предлагает сделать общедоступными фильмы, музыку и игры.

Это означает, что согласие на распространение контента с авторскими правами можно не спрашивать.

Заявитель считает выход иностранных компаний с рынка – дискриминацией российского пользователя.

Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур,

– говорится в обращении.

Автор также считает санкции нарушением права человека на участие в культурной жизни.

Это право, по словам Павлова, закреплено за каждым в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.

Если инициативу примут (а это вполне вероятно, учитывая, что российские власти уже планируют отменить ответственность за нелегальное распространение контента и программного обеспечения), россиян, вероятно, будут ждать долгие годы процветания пиратства. Ведь даже после снятия санкций в будущем – надеемся очень далеком – компании не забудут, что кражу их контента позволили на законодательном уровне, и не захотят иметь с Россией ничего общего.

Кто ушел с рынка России:

Paramount,

Sony,

Universal Pictures,

Warner Bros.,

Netflix,

Disney (Disney+, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и другие),

Amazon Prime Video.

Судя по всему, остается в стране Apple TV. Недавно компания добавила возможность оплаты с помощью банковских карт "Мир".