Сайт соцсети Gettr, созданной сторонниками Трампа, взломали в день запуска
Источник:RepublicWorld
Сайт социальной сети Gettr, созданный командой экс-президента США Дональда Трампа и возглавляемый его старшим советником, взломали в день официального открытия в воскресенье. На момент взлома сервис уже насчитывал 500 000 пользователей.
Советник Трампа Джейсон Миллер стал генеральным директором социальной сети, внешне и функционально очень похожей на Twitter. В магазинах Google Play и App Store ее официально характеризуют, как "беспристрастную социальную сеть для людей со всего мира", появился и соответствующий сайт платформы.
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Что именно сломал хакер
По данным Миллера, после взлома проблема была выявлена и решена в течение нескольких минут и все, чего удалось добиться хакеру – изменить несколько имен пользователей. В профилях бывшего госсекретаря Майка Помпео и самого Миллера появились надписи "JubaBaghdad был здесь, подписывайтесь на меня в Twitter :)". На вопрос журналистов о безопасности сети Миллер заявил, что ситуация "исправлена".
Что за Gettr и что о ней известно
Известно, что Миллер неоднократно сообщал о создании социальной медиаплатформы в течение нескольких месяцев – после того, как Twitter и другие поборники свободы слова и самовыражения заблокировали аккаунты Дональда Трампа в результате протестов в США 6 января, которые закончились штурмом Капитолия.
Бывший советник Трампа Стив Бэннон описал Gettr как "убийцу Twitter", в своем посте на новой площадке. При этом новая соцсеть слишком политизирована – достаточно взглянуть на ее главную страницу.
Новую соцсеть Трампа взломали в день запуска / Фото Gettr.com
- Дональд Трамп пожизненно забанен в Twitter;
- он заблокирован в Facebook как минимум до 2023 года;
- также его заблокировали на YouTube – до тех пор, пока компания не решит, что риск насильственных выступлений значительно уменьшился.
Сам Трамп демонстративно дистанцируется от новой платформы – пока он не завел на ней своего аккаунта и, по словам советников, "рассматривает различные опции". Создатели уверяют, что политик-миллиардер не финансирует социальную сеть.