Советник Трампа Джейсон Миллер стал генеральным директором социальной сети, внешне и функционально очень похожей на Twitter. В магазинах Google Play и App Store ее официально характеризуют, как "беспристрастную социальную сеть для людей со всего мира", появился и соответствующий сайт платформы.

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Что именно сломал хакер

По данным Миллера, после взлома проблема была выявлена и решена в течение нескольких минут и все, чего удалось добиться хакеру – изменить несколько имен пользователей. В профилях бывшего госсекретаря Майка Помпео и самого Миллера появились надписи "JubaBaghdad был здесь, подписывайтесь на меня в Twitter :)". На вопрос журналистов о безопасности сети Миллер заявил, что ситуация "исправлена".

Что за Gettr и что о ней известно

Известно, что Миллер неоднократно сообщал о создании социальной медиаплатформы в течение нескольких месяцев – после того, как Twitter и другие поборники свободы слова и самовыражения заблокировали аккаунты Дональда Трампа в результате протестов в США 6 января, которые закончились штурмом Капитолия.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон описал Gettr как "убийцу Twitter", в своем посте на новой площадке. При этом новая соцсеть слишком политизирована – достаточно взглянуть на ее главную страницу.



Новую соцсеть Трампа взломали в день запуска / Фото Gettr.com

Дональд Трамп пожизненно забанен в Twitter;

он заблокирован в Facebook как минимум до 2023 года;

также его заблокировали на YouTube – до тех пор, пока компания не решит, что риск насильственных выступлений значительно уменьшился.

Сам Трамп демонстративно дистанцируется от новой платформы – пока он не завел на ней своего аккаунта и, по словам советников, "рассматривает различные опции". Создатели уверяют, что политик-миллиардер не финансирует социальную сеть.