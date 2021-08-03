Фанаты требуют у Samsung отложить Galaxy S22 и спасти серию Note

Линейка Samsung Galaxy S это одни из самых популярных смартфонов под управлением Android на рынке. Однако кроме этих смартфонов, Samsung имеет еще одну мегапопулярную линейку флагманских девайсов с приставкой Note. Уже год ходят слухи, что компания планирует отказаться от гаджетов Note и сосредоточиться на других устройствах. Однако поклонники серии опубликовали петицию, призванную спасти серию.

Samsung действительно откажется от Galaxy Note?

Пока никаких официальных заявлений по этому поводу не было. Однако опасения фанатов усилила заявление главы мобильного подразделения Samsung, недавно сообщил, что компания не планирует выпускать новый гаджет из серии Galaxy Note в 2021 году. Зато ключевые фишки Note распределят среди ряда других устройств Samsug.

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Именно этот шаг больше всего насторожил фанатов, так как похоже на то, что Samsung действительно решила отказаться от флагманской серии устройств, а наработки воплотить в других моделях. Кроме того, многие аналитики и поклонники марки тоже уверены, что это конец популярной серии, которая берет начало с 2011 года.

Петиция в защиту Samsung Galaxy Note

Возмущенные фанаты решили сделать хотя бы что-то для защиты любимой серии, поэтому они опубликовали на сайте Change.org петицию, в которой предлагают компании Samsung отменить запуск Galaxy S22 в начале следующего года и, вместо этого, сосредоточиться на создании новой модели Note.

Почему Samsung действительно могла отказаться от серии Galaxy Note

Поклонники марки предлагают компании чередовать выпуск флагманских устройств Galaxy S и Note, чтобы радовать фанатов обеих серий. На момент публикации новости петицию подписала

Ранее смартфоны серии Galaxy Note отличались большим размером экрана и поддержкой стилусов S-Pen, однако сейчас все эти особенности уже воплощены в смартфонах Galaxy S, поэтому выделять целую отдельную серию теперь уже нет смысла. Однако фанаты не теряют надежды на возрождение любимого бренда и нового устройства в серии.