Компания утверждает в своем релизе, что ее батарея 100in5 легче, быстрее заряжается и даже более долговечна, чем все, что может предложить Tesla. Стоит сразу отметить, что рынок батарей полон спекуляций, громких заявлений и обещаний и уже не одна компания ранее представляла очередного "убийцу Tesla", который, на практике, оказывался не таким уж революционным решением.

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Что известно о StoreDot

StoreDot – израильская компания, называющая себя "пионером технологии экстремально быстрой зарядки аккумуляторов для электромобилей", недавно продемонстрировала свои возможности. Компания поставила элементы, которые превысили 1000 циклов в готовом к производству форм-факторе, отлично подходящем для использования в электромобилях, об этом сообщает Elektrek.

Действительно ли батареи StoreDot так революционны

Новые элементы StoreDot с высокой плотностью энергии поставляются в формате мешочков мировым партнёрам для тестирования. Среди них такие компании, как:

китайская Geely (Polestar),

немецкая Mercedes-Benz,

вьетнамский VinFast.

Элементы 100in5, как утверждает сама StoreDot, продемонстрировали обещанные характеристики, позволяющие водителям заряжать 160 километров пробега за каждые 5 минут зарядки.

Батареи 100in5 многократно заряжались с 10 до 80% емкости всего за десять минут, а затем разряжались в течение одного часа. Они делали это более 1000 раз, прежде чем была обнаружена деградация ниже начального порога 80% емкости. Фактически в течение первых 600 циклов, когда ячейки были быстро заряжены от 10 до 80% последовательно, деградации не произошло вообще.

Последние испытания представляют собой знаковое событие не только для StoreDot, но и для мировой аккумуляторной индустрии и всей экосистемы устойчивой мобильности. Наша цель по производительности продукта на 2022 год заключалась в том, чтобы достичь 1000 циклов последовательной экстремально быстрой зарядки от 10 до 80 процентов в десять минут, с плотностью энергии не менее 300 Вт-ч/кг,

– подчеркнул Ярон Файн, вице-президент по исследованиям и разработкам StoreDot.

Файн отметил, что компания не только достигла цели, но и превысили ее. Он добавил, что StoreDot имеет в своей лаборатории усовершенствованную формулу, позволяющую демонстрировать дальнейшие улучшенные показатели.

StoreDot заявляет, что стремится предоставить свою технологическую дорожную карту мировым автомобильным компаниям без лишней шумихи (что опередило бы много операций по разработке аккумуляторов). Эта программа развития распространяется на будущее, где целью является обеспечение 160 км пробега после 2 минут зарядки в течение 10 лет.

Революционная разработка?

Компания StoreDot отмечает, что добилась такого результата благодаря использованию тяжелых кремниевых анодов. Кремний может поглощать большое количество ионов лития с очень малым сопротивлением. Это означает, что их батареи могут заряжаться очень быстро и быть невероятно энергоемкими. Однако у этой технологии есть одна большая проблема – кремниевые аноды расширяются при зарядке, а значит, они могут выдержать крайне малое количество циклов, прежде чем существенно деградируют.

StoreDot не иначе как нашла революционное решение этой проблемы и в процессе создала одну из самых крепких коммерческих батарей, которые когда-либо существовали (если они действительно работают так, как утверждает производитель).

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Полевые испытания

Стоит заметить, что хоть и тестирование автопроизводителями батарей StoreDot может выявить ряд проблем, это хороший знак для будущего технологии аккумуляторов (если все выглядит именно так, как в релизе). Как бы то ни было, а возможность увеличить запас хода всего за несколько минут значительно облегчила бы путешествия на электромобилях и значительно способствовала бы их внедрению.

Что касается StoreDot, то сначала стоит дождаться сертификации ее элементов и демонстрации реальных возможностей на дорогах в составе электротранспорта, поскольку пока никаких независимых исследований не проводилось, а заявленные производителем цифры выглядят слишком фантастически, чтобы быть правдой. Компания продолжает работу над готовностью к массовому производству своих элементов 100in5 со своим производственным партнером, EVE Energy, в Китае и заявляет, что намерена начать массовое производство элементов батареи в 2024 году.