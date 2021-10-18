По стопам Apple: Microsoft готовится к производству собственного процессора

Компания Microsoft может пойти по пути Apple и Google и создать собственное оборудование для своих будущих устройств. IТ-гигант опубликовал сразу несколько вакансий для разработчиков с опытом в создании SoC ("Система на кристалле"). В вакансиях речь идет о работе в команде Surface, которая занимается ноутбуками, планшетами и смартфонами.

Microsoft также заинтересована в руководителе, который возглавит подразделение Silicon Architecture. Новый сотрудник будет работать с инженерами, дизайнерами и сторонними производителями чипов – как с точки зрения аппаратного, так и программного обеспечения. Разумеется, компания ищет специалиста на полный рабочий день, который будет поддерживать Microsoft в течение длительного промежутка времени.

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Вы увлечены созданием крутых устройств и технологий? Команда Surface освещает опыт Microsoft с помощью устройств нового поколения. Фундаментальная часть нашей стратегии – объединение производительности и мобильности с помощью устройств, которые помогают людям и организациям открывать новые возможности,

– сказано в сопроводительном письме от Microsoft.

Это не первый случай, когда Microsoft упоминается в контексте проприетарной разработки микросхем. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на анонимные источники внутри компании сообщил, что Microsoft работает над собственным чипсетом на базе ARM.

Для чего Microsoft собственные процессоры

Отметим, что тогда говорилось о создании процессоров для центров обработки данных, которые отвечают за облачные сервисы Azure, и потребительские гаджеты, вроде ноутбуков под брендом Surface.

Самостоятельная разработка чипов даст Microsoft сразу несколько преимуществ. По мнению отраслевых аналитиков, проприетарные чипы позволяют лучше адаптировать программное обеспечение под возможности оборудования. Быстрая и простая настройка упростит поиск баланса между энергоэффективностью и производительностью. Такой подход уже применяет компания Apple в ноутбуках MacBook и планшетах iPad на M1.

Всем нужны собственные процессоры

Помимо Apple, к аналогичной стратегии уже готовится и Google. В начале августа этого года компания провела необычную презентацию линейки смартфонов Pixel 6. Google не стала организовывать полноценное мероприятие, а опубликовала спецификации смартфонов в своем twitter-аккаунте и разослала устройства некоторым журналистам.

В перечне характеристик особое внимание было уделено процессору смартфона – Google Tensor. Этот чип был разработан собственными силами инженеров Google и обещает высокую производительность путем алгоритмов ИИ и машинного обучения.